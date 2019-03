Este hombre tiene 29 años, ya es millonario y explica las 5 claves para hacerse muy rico

Foto: Twitter.

No llegar a fin de mes y no poder dejar de trabajar. O incluso, no tener un empleo. El paro y los problemas económicos continúan figurando como las mayores preocupaciones de los españoles. Si la lotería no toca, habrá que seguir intentándolo. Todos soñamos con hacernos multimillonarios y gozar de una vida cómoda o una situación financiera de envidia. Realizar viajes por el mundo, hoteles de lujo, fiestas privadas y exclusivas… el sueño del capitalismo tardío.

¿Te gustaría tener un Rolls-Royce en tu garaje? Pues hay personas que disponen de uno, y les ha salido completamente gratis. ¿Cómo? Muy simple: tan fácil como pedirlo. Eso es lo que hizo Nathan Latka, un multimillonaro de tan solo 29 años que un buen día le propuso a la marca de lujo probar durante un día uno de sus coches a cambio de publicar una foto en su cuenta de Instagram. Y no es que fuera una estrella de la red social. En aquellos años tan solo contaba con 5.000 seguidores.

Soñamos con la riqueza empresarial cuando deberíamos pensar en cuál va a ser nuestra nueva firma comercial

“Si no pides lo que quieres, jamás descubrirás tu verdadero poder de negociación”, asegura el joven a ‘The New York Post’. “Nunca obtendrás nada si siempre crees por descontado que vas a tener un ‘no’ como respuesta”. Esta es la tesis que defiende en su debut editorial ‘How to be a capitalist without any capital’ (“Cómo ser un capitalista sin ningún capital”), en el que detalla cómo fundó su primera compañía, la aplicación Heyo en Facebook, en su dormitorio. A los cuatro años, su firma ya tenía un valor de 10,5 millones de dólares (9,28 millones de euros aproximadamente).

Y fue a más. También creó un podcast llamado ‘The Top Entrepeneurs’ en el que entrevista a destacados CEOs e inversores y que tiene 10 millones de descargas. Además, asegura que gana 100.000 dólares cada mes en lo que él llama “ingresos pasivos”, lo que significa que ni siquiera participa activamente en las operaciones diarias de cada una de sus compañías, entra las que se incluyen propiedades digitales e inmobiliarias. ‘The New York Post’ ha recopilado las cinco cosas que según él hacen falta para hacerse rico.

Amplía tu enfoque

“Las posibilidades de que construyas un negocio de mil millones de dólares a la primera son prácticamente nulas”, afirma Latka. “Siempre busca al menos tres oportunidades al mismo tiempo”. En caso de que te agotes y no lo consigas, aconseja concentrar el 80% del tiempo en un solo proyecto, el que más dinero dé o creas que vaya a conseguir. “Divida el otro 20% de su tiempo entre las otras dos empresas restantes”.

No establezcas metas

“Si estás soñando despierto sobre qué harás con tu dinero, no estás pensando como una persona rica”, advierte el joven. “Estás concentrado en el hueso del ganso dorado, pero en lo que deberías estar pensando es de dónde sacar al animal”. Esta metáfora de los huevos de oro es la forma en la que “nos engañamos para perseguir las metas equivocadas”.

Pide un aumento de sueldo a tu jefe hoy mismo, aunque no lo necesites ni te corresponda

“Vemos un anuncio de un reloj Rolex carísimo y eso se convierte en nuestro objetivo. Soñamos con la riqueza empresarial cuando deberíamos pensar en cuál va a ser nuestra nueva firma comercial”. En otras palabras, mantén tu mente pegada al trabajo, no en la recompensa.

Copia a tus competidores

No necesitas crear un concepto tan original como Facebook para convertirte en el próximo Mark Zuckerberg. Incluso la propia red social copia a sus competidores. “Cuando Snapchat lanzó Snapchat Stories, Facebook hizo lo mismo y lanzó Facebook Stories”, explica Latka. “Facebook fue despiadado y copió a todos”. Al preparar el lanzamiento de un nuevo podcast o vídeo de YouTube, Latka asegura que visita sitios como Patreon.com para averiguar qué ofrecen sus competidores.

Negociar cuando hay que negociar

“Pide un aumento de sueldo hoy mismo, aunque no lo necesites ni te corresponda”, se atreve a decir el joven. “De hecho, especialmente si no lo necesitas. Esperar a que se convierta en una necesidad financiera te pone en desventaja, ya que tu ansiedad hace que sea menos probable que te lo concedan. La clave para cualquier negociación es la confianza”.

No gastar demasiado

Evidentemente, si quieres hacerte con una gran cantidad de dinero, lo primero que tendrás que hacer es mantener tus gastos bajos. Para Latka esto significa evitar cualquier gasto que no sea esencial, ya sea ropa elegante o un asesor legal. “Las personas ricas son muy buenas a la hora de mantener los costes mínimos“, recuerda el joven. “No importa cuánto dinero tengas, si puedes encontrar una manera de ahorrar cien dólares o mil dólares, hazlo”.

Fuente: elconfidencial.com