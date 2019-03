Evo en la ONU: Consideran parcial informe sobre coca, eludió mención a cultivos en reservas y parques nacionales

Ante sesión de la ONU.

> A la exposición del presidente Evo Morales le faltó reconocer la cantidad de cultivos de la hoja de coca en parques y reservas protegidas, según la diputada opositora (UD) Lourdes Millares > La guerra contra las drogas ha fracasado, afirmó el presidente Evo Morales, a tiempo de sugerir que se debe repensar nuevos modelos que reconozcan la realidad de cada uno de los países

Presidente Evo Morales en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizado en Viena, Austria, habló del modelo antidroga y de los cultivos de coca.

En la exposición que hizo el presidente Evo Morales ante la Sesión 62 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) faltó reconocer la cantidad de cultivos de la hoja de coca en parques y reservas protegidas, aseveró la diputada opositora de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares.

La legisladora dijo que al presidente Evo Morales Ayma, le ha faltado reconocer que en Bolivia, tanto en parques nacionales y reservas nacionales, protegidas por ley, existe el cultivo ilegal de la hoja de coca como materia prima para la elaboración de pasta base de cocaína.

Asimismo, lamentó que hasta la fecha desde el Ministerio de Gobierno ni el Viceministerio de Comercialización de la hoja de Coca no hayan informado cuáles son los mercados de la hoja de coca del Chapare, “es una gran interrogante que aún no tenemos claro los boliviano sobre el destino de esa esos cultivos”, acotó.

La legisladora recordó que la semana pasada, un vehículo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) sufrió ataques y, asimismo, dijo que se encontraron trece fábricas de elaboración pasta base de cocaína y pistas clandestinas para el traslado de droga.

Entretanto, el presidente Evo Morales en su intervención en el 62 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Viena, Austria, expuso el modelo antidroga boliviano ante la sesión y declaró que ha fracasado el programa de lucha contra las drogas, implementado por Estados Unidos.

“Nuestro modelo de lucha contra narcotráfico, con control social, respeto a derechos humanos y desarrollo integral con coca es visibilizado a nivel internacional, en cuanto a la política antidroga es exitosa”, manifestó el presidente Evo Morales.

Hay muchos desafíos que se tienen que asumir –dijo– porque la realidad demostró que la llamada guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos fracasó.

Por lo que expuso y recalcó que se dio reconocimiento y protección legal a la coca en la Constitución, porque es parte de la identidad de Bolivia, –señaló además– que en 2013, se logró incluir una reserva de la convención de Viena, donde se despenalizó el acullico”, apuntó.

El mandatario boliviano aseveró que Bolivia en ningún momento estuvo alejada del derecho internacional y en cuanto a la reducción de los cocales se estableció un mecanismo de control social con diálogo y concertación, además del respeto a los derechos humanos.

Afirmó que es importante no perder de vista que existe narcotráfico, porque hay demanda de droga en países, como Estados Unidos y otros, por lo que demandó que en ese encuentro se analice si las sanciones a la prevención al consumo son efectivas o qué hay que hacer para mejorar.

DIPUTADA DEL MAS

La presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, diputada Elvira Rojas Orellana, expresó que la Ley No. 906 de la Hoja de Coca, aprobada en 2017 beneficio más al Chapare, pero no así a los cultivos ancestrales en Cochabamba.

“La Ley de la Hoja de Coca es de más beneficio para el trópico, porque el de Cochabamba, que también plantamos y es tradicional, ni ha sido tomada en cuenta, porque era coca ancestral, pero esa ley beneficio más al Chapare”, dijo Rojas.

Recalcó que la hoja de coca no puede ser vulnerada y por eso están buscando la forma de que no se utilice para el narcotráfico. Actualmente están investigando el tema del narcotráfico en el Chapare “y no podemos decir que no hay, hay, y queremos que investigue para prevenir”, afirmó.

