Excelentes juegos indie de la actualidad para Android

La búsqueda para encontrar juegos de buena calidad en Google Play cada vez es más fácil, pero lo complicado es escoger entre tantas categorías. Pero no hay nada de qué preocuparse, pues siempre hacemos recopilaciones y en el día de hoy es momento de probar parte de los mejores juegos indie o sin apoyo financiero de distribuidores, da igual como le llames. Este es nuestro top 6 para Android.

Comenzamos con este interesante título, el cual representa la guerra entre un hombre de palo tratando de defender su castillo a través de una catapulta contra las ofensivas del enemigo. Como punto principal, dispones de un modo clásico infinito y una campaña de 90 niveles donde tendrás que defenderte de ataques con artillería, torres de asedio, arietes y algunas otras armas.

Por otra parte, puedes acomodar tu línea defensiva expandiendo tu castillo, mejorando las torres, integrando arqueros y cañones, entre otros mecanismos de defensa.

¿Estás buscando aventuras con un toque femenino? Entonces Once Upon a Tower es definitivamente para ti. En este juego podrás sentir la verdadera adrenalina de estar encerrado en una torre de la cual tendrás que escapar por ti mismo y sin la ayuda de un príncipe azul.

Aquí forjarás tu propia historia como la princesa atrapada en la torre que espera al príncipe encantador. No obstante, un giro de 180 grados puede hacer que el dragón se coma al caballero y la princesa deberá encontrar una salida de la torre sola.

Este juego se ve más sencillo de lo que parece, y es que si bien es cierto que la jugabilidad de este título es fácil, su trama e historia no lo son. El personaje de este juego es la exploradora Mûn, quien sufrió un accidente en su nave y tuvo que aterrizar urgentemente en el remoto planeta de Ankora.

El objetivo principal del mismo es conseguir las piezas del transmisor de la nave, las cuales se encuentran en diferentes puntos del planeta, para construir la antena que enviará la señal de ayuda. Mientras consigues las piezas, debes tratar de sobrevivir buscando comida y bebida, pero eso sí, sin que le pase nada malo a Mûn.

Este no es un rompecabezas cualquiera, pues se trata de una persona con un trastorno cognitivo en busca de sus recuerdos del pasado. Para comenzar, debes saber que en G30 – A Memory Maze no sabes ni quién eres, y esa es la tarea, recuperar todos tus recuerdos del pasado para recordar tu identidad a través de rompecabezas.

Cada nivel libera un pequeño recuerdo del personaje, lo que hará que consigas una imagen clara de dicho recuerdo, pero también puedes perder esa imagen si te equivocas. Aquí no hay puntaje ni tiempo, y lo mejor, no hay un game over. Por otro lado, hay que mencionar que este título tiene un precio de descarga de 4,55 euros aproximadamente.

Este divertido y entretenido videojuego hecho totalmente a mano con cartón, papel y luces tiene una aventura más profunda de lo que sus pintorescos paisajes muestran.

El gerente de Lumino City ha sido secuestrado, y Luma debe encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Para ello deberás explorar toda la ciudad, lo cual será un tanto complicado, pero con ello descubrirás los enigmáticos secretos que te llevarán al paradero del abuelo. Al igual que G30 – A Memory Maze, Lumino City es un juego pago y su precio es de 4,87 dólares, unos 4,20 euros al cambio.

Fuente: wwwhatsnew.com