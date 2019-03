Experto: Estamos exponiendo a nuestra población al cáncer

Leny Chuquimia / La Paz

Las políticas del Gobierno con respecto a los cultivos transgénicos y el uso del glifosato están exponiendo a la población al cáncer, advirtió el experto investigador de la UMSA, Roger Carvajal. Manifestó que el pesticida puede estar presente en algunos alimentos que consumen los bolivianos, pero no se hacen estudios al respecto.

“Desde que se empezó con el uso de glifosato en grandes cantidades, han aumentado los casos de autismo, enfermedades hepáticas y problemas renales. A veces no nos explicamos por qué han aparecido de repente, pero la asociación está clara. Al margen del daño que hace este herbicida al medioambiente se debe ver el tema de la salud. La carta enviada por el Instituto de Ecología ha sido una muy buena medida para poner en alerta al Gobierno. Estamos exponiendo al cáncer a nuestra población”, sostuvo Carvajal.

A los resultados del estudio publicado en febrero por científicos estadounidenses, se suman investigaciones de varias instituciones internacionales que evidencian la presencia del agrotóxico en diferentes alimentos. No hay estudios similares en Bolivia.

“Un análisis de esa naturaleza es necesario y se puede hacer en el país; pero nadie lo pide. El Gobierno lleva adelante ese estudio”, sostuvo el experto.

De acuerdo con Carvajal, hay altos indicios de la presencia de glifosato en la harina de trigo argentino que se usa para la elaboración de pan. “Gran parte de este insumo proviene de Argentina. En el vecino país utilizan el glifosato para matar el trigo y facilitar así la cosecha y ojo que ese trigo no es transgénico. Así nos lo venden y el Gobierno no está haciendo nada, no pide que se haga un análisis de estos alimentos”.

El estudio científico estadounidense, que establece que las personas expuestas al glifosato tienen un 41% más de riesgo de contraer cáncer, es para el experto “una evidencia del daño que causa el herbicida”. “Esos resultados deberían ser tomados en cuenta y analizados por las instancias de salud de todos los países, incluyendo el nuestro”.

“Hay que recordar que estamos tratando de armar un sistema de salud que no es sólo de atención sino de prevención. En lugar de tener muchos enfermos de cáncer en unos años, deberíamos trabajar en prevenir el cáncer. También hay que saber que con el glifosato no solo está el riesgo de contraer esa enfermedad; hay otros sobre todo de nefrotoxicidad y daños al riñón, diabetes y una cantidad enorme de problemas asociados que se expresan en la salud de la gente”, sostuvo.

Carvajal advirtió que desde que se “liberó” la semilla de soya resistente al glifosato se utiliza 500% más de pesticidas. Ello desmiente al argumento protransgénicos que sostiene que se usan menos tóxicos. Las cifras de importación son la prueba.

“Ellos dicen que se usa transgénicos para no usar pesticidas, pero eso es mentira porque están apareciendo hierbas resistentes que obligan a usar el doble de glifosato. En muchos casos no solo es ese herbicida sino que se está usando el agente naranja que se usaba en la guerra de Vietnam, el 2-4D y el Paraquat”, afirmó.

Bolivia usa al menos 4 tóxicos prohibidos

Productos Los agroquímicos Paraquat, 2.4-D, Fipronil, Cipermetrina, Endosulfán y Monocrotophos pueden ser encontrados en el mercado formal e informal. Los dos últimos están prohibidos específicamente en Bolivia.

Los agroquímicos Paraquat, 2.4-D, Fipronil, Cipermetrina, Endosulfán y Monocrotophos pueden ser encontrados en el mercado formal e informal. Los dos últimos están prohibidos específicamente en Bolivia. Importaciones Datos presentados por la ONG Probioma (Productividad Biosfera y Medio Ambiente) muestran que entre 1999 y 2017, la importación legal de agroquímicos se incrementó de 25 millones de kilos anuales a 152 millones de kilos. Adicionalmente, al menos el 30% de esa cantidad entra por contrabando.

