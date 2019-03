Formularios digitales y botones de pánico para cuidar a víctimas

Bolivia. Se habilitará un número de registro para que las víctimas puedan seguir el avance de sus casos. Se creará una aplicación para proteger a las denunciantes.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registrará las denuncias de violencia contra la mujer en una plataforma digital. De esa manera, las víctimas podrán acceder a una aplicación que permitirá alertar si reciben amenazas o son agredidas por los denunciados.

Ambas medidas se sumarán a otras cuatro que buscan reducir los casos de feminicidios y de violencia contra las mujeres. Las seis estrategias serán plasmadas en un decreto supremo, que será aprobado mañana. Este plan se llama: Sistema de Registro y Alerta Inmediata Adela Zamudio.

“Hemos proyectado un decreto supremo para fortalecer la FELCV. Lo hemos hecho en consulta con las plataformas de mujeres, que están cerca de estas temáticas (…) Decidimos incorporar un dispositivo técnico de alerta y de denuncia, entre otras medidas”, dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La directora del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Gabriela Reyes, detalló cinco de estas seis estrategias.

La primera es el incremento de 170 efectivos a los 948 ya existentes de la FELCV.

La segunda es la permanencia del personal para que continúe con la investigación de los casos. La tercera estrategia establece que una mujer se encargue siempre de la dirección de la FELCV. La cuarta define el trabajo mancomunado entre la FELCV y los municipios más alejados.

La quinta estrategia permite a las víctimas solicitar a la Fiscalía que las pericias del caso se realicen en el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas.

La sexta medida tiene que ver con la digitalización de la recepción y el tratamiento de la denuncia de violencia, explicó el director nacional de la FELCV, Miguel Ángel Mercado.

“El sistema Adela contendrá formularios digitalizados para recoger la denuncia, ver las características, establecer el nivel de riesgo y hacer el seguimiento del caso”, indicó.

El jefe policial dijo que una denuncia se registrará en un formulario que designará un número del caso para hacer el seguimiento respectivo, tanto por la víctima como por la FELCV.

Luego se llenará el formulario de valoración de riesgo, también de forma digital. Finalmente, la víctima podrá descargar la aplicación de “botón de pánico”, que permitirá mandar alertas de violencia.

Esta aplicación se instalará en el celular de la víctima que corre el riesgo de recibir amenazas o agresiones por el denunciado. La descarga se realizará “ una vez que se haya determinado el riesgo que enfrentan: bajo, medio o alto”, dijo Mónica Baya, representante de derechos humanos.

Añadió que para llenar los datos en los formularios habrá opciones de selección directa. Esto permitirá agilizar el trámite y evitar errores en los registros.

Mercado explicó que la instalación de internet está garantizada para las oficinas de la FELCV en los nueve departamentos. Esto ayudará en la digitalización de trámites. Agregó que si hay víctimas que no tienen un celular con capacidad para descargar la app del “botón de pánico”, recibirán un equipo temporalmente de la entidad policial.

Puntos de vista

Patricia Flores

Activista e investigadora social

“Ojalá no sea coyuntural”

Es un gran avance. Ojalá no sean medidas coyunturales, sino que sean sostenibles. Ojalá que todos los funcionarios se queden más tiempo en la FELCV, ya que muchas veces reciben capacitación, pero al día siguiente ya están en otras funciones.

Para que estas nuevas técnicas sean efectivas tienen que ir de la mano con las instancias competentes. También se tiene que aportar al sistema educativo de los policías (consejos sobre) cómo atender a una víctima de violencia.

Considero que una aplicación de celular es ideal, pero a veces ni las líneas gratuitas funcionan. Se debería pensar en eso primero.

Peki Rubín de Celis

Activista-feminista en Tarija

“Es lo último que necesitamos”

La digitalización ayudaría, pero quizá es una de las últimas cosas que necesitamos. Ahora se requiere que los datos estén en concordancia con los que son registrados en la Fiscalía y en las oficinas de la FELCV de los demás departamentos.

Considero que la idea de que una mujer dirija la FELCV es una buena medida, pero hay que tomar en cuenta que eso no es ninguna garantía. El machismo está presente en muchas servidoras policiales. Sobre el “botón de pánico”, no puedo decir que sea algo efectivo. ¿Cómo queremos aplicar algo así cuando no se tiene una instancia con toda la capacidad de reacción inmediata? Es incoherente.

Efectivos serán capacitados sólo en el manejo de los formularios

Los efectivos de la FELCV serán capacitados en el manejo del nuevo Sistema de Registro y Alerta Inmediata Adela Zamudio desde la próxima semana, explicó Mónica Baya, representante de Derechos Humanos.

“El proceso de capacitación incluye aprender (cómo utilizar) estos formularios, el nuevo sistema. Esto se iniciará con una prueba piloto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, indicó.

La funcionaria agregó que actualmente todas las oficinas departamentales de la FELCV en el país cuentan con la instalación de internet, que permitirá que la capacitación sea efectiva.

“Se cuenta con el sistema de video-conferencia que acompañará la capacitación. Los funcionarios podrán recibir asistencia técnica”, dijo.

Las sugerencias

La activista feminista e investigadora social Patricia Flores consideró que más importante que la capacitación en el nuevo sistema, los funcionarios de la FELCV deben ser capacitados en derechos humanos, cómo atender a las víctimas y entender de forma íntegra qué significa “violencia”.

“Ojalá todos los funcionarios pudieran ser capacitados de esa forma, pero además si se los capacita, lo ideal sería que no se los cambie de destino, porque los casos quedan pendientes”, indicó Flores.

A su turno, la activista Peki Rubín de Celis dijo que además de una sensibilización en los funcionarios, la FELCV debe resolver los vacíos en las políticas internas.

“Los funcionarios de la FELCV deberían quedarse tres años en esa función, pero los cambian antes; no deberían hacer trabajos especiales, pero los siguen sacando para hacer planes de seguridad y otros”, señaló.

El director de la FELCV, Miguel Ángel Mercado, explicó que se analiza que la capacitación a efectivos policiales incluya las sugerencias de las activistas. “Se hará un seguimiento al personal y la forma cómo está llevando la capacitación”, puntualizó.

Página Siete / María Carballo / La Paz

