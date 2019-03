García Linera dice que falta de voluntad del Gobernador de Santa Cruz perjudica a afiliados del SUS

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó el lunes que la falta de voluntad del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por no firmar el convenio para implementar el Sistema Único de Salud (SUS) sólo perjudica a los beneficiarios de ese servicios y espera que en corto plazo se revierta esa situación.

“Tiene que haber más voluntad y mientras no haya esa voluntad el perjudicado no es el Gobierno, el perjudicado es el cruceño que no va a tener seguro universal, yo confío que más pronto que tarde los corazones se ablandarán y le daremos la gran alegría a Bolivia entera y en este caso a Santa Cruz”, dijo tras realizar la entrega de obras en el municipios de Warnes.

García Linera considera que dirigentes médicos están detrás del rechazo a la implementación del SUS, porque temen perder sus consultorios privados y clínicas.

“(Los médicos) siempre quieren colocar tranca a que llegue este derecho inevitable, tarde o temprano para todos los cruceños y los bolivianos”, agregó.

El vicepresidente recalcó que el Gobierno nacional ha dispuesto recursos para más ítems, para la mejora de hospitales de tercer nivel, la compra de medicinas y equipamiento médicos, con el fin de impulsar la implementación del SUS.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que enviará una carta al presidente Evo Morales, para pedir al Gobierno que cubra el costo de 1.890 ítems que actualmente cubre la Gobernación, 500 ítems adicionales que se requiere en el tercer nivel y el bono de vacunación.

Adelantó que no firmará el acuerdo para implementar el SUS, si el Ejecutivo no acepta sus condiciones.

