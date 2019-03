Investigan desvío de dinero y donaciones en el GACIP

El Comando de la Policía confirmó que el Ministerio Público y la Didipi tienen conocimiento de las denuncias que se siguen contra el coronel Víctor Patzi.

El Inspector General de la Policía, Donato Coronel, informó que la Fiscalía y la institución del orden investigan el supuesto desvío de dinero y donaciones recaudados en diferentes campañas entre las gestiones 2014 y 2018, por el entonces comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), Víctor Hugo Patzi.

“Se sigue una investigación en la vía disciplinaria y penal (Fiscalía). El Comando General, a través del departamento jurídico, está realizando las gestiones necesarias para apersonarse en todos estos procesos. Estamos hablando de delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (anticorrupción)”, señaló el jefe policial. No precisó cuántos policías son investigados por estas denuncias.

De acuerdo a los informes emitidos por la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), en uno de los procesos contra el teniente coronel Patzi, existen declaraciones del personal administrativo y policial que señaló que la recaudación de dinero, víveres y hasta electrodomésticos eran desviados para el beneficio personal de Patzi y un grupo de subalternos.

“No sé cuánto fue la ayuda que llegó para mí, pues yo no recibí nada, (Patzi) me mandó a preguntar si estaba de acuerdo en aceptar que de lo donado la mitad se quede para el GACIP y la otra mitad para mí, sino él no elaboraría los oficios para que me ayudaran. Respondí que iba a aceptar, por la necesidad que tenía”, relató Elena C. N. a cuyo nombre se realizaron campañas en dos canales de televisión y mercados de La Paz, en mayo de 2015.

Elena C. N. confirmó su denuncia en 2016 ante la Didipi, y contó que, ante los reclamos del porqué no se le entregaba el total de la donación y el dinero, fue desalojada del GACIP por Patzi.

En otros documentos de 2016, figura la denuncia de J.G.V., exfuncionaria del GACIP, quien señaló que Patzi se quedó con latas de dinero de las recaudaciones que se hacían en cines y otro tipo de eventos. Además, que junto a personal de confianza, hizo desaparecer víveres e incluso electrodomésticos donados para personas necesitadas. En ese proceso, varios policías dieron detalles sobre otros abusos a los subalternos.

Página Siete recibió una tercera denuncia sobre cobros de Bs 250 que Patzi pidió a los voluntarios del GACIP con el compromiso de entregar insignias y apaches, pero nunca los entregó.

Padres y labores

Sobre las denuncias de padres de familia, el actual comandante del GACIP, Aldo Sosa, dijo que son “comentarios” y que aún no tiene una denuncia oficial. Con dos meses en el cargo, aseguró que aún revisa los registros de la gestión de Víctor Hugo Patzi. Misión Sosa explicó que el GACIP fue creado para capacitar a voluntarios en labores policiales y no para la recaudación de dinero ni campañas.

El excomandante Patzi afirma que sólo intentan desprestigiarlo

El excomandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), Víctor Hugo Patzi, rechazó las denuncias que hay en su contra por supuesto desvío de dinero y donativos durante su gestión, y afirmó que sólo intentan desprestigiarlo.

“Voy a demostrar con documentos quiénes están tras estas denuncias y publicaciones en redes sociales, son personas que sólo buscan desprestigiarme. Tengo varios reconocimientos, he trabajado con los medios de comunicación”, afirmó Patzi en un contacto con este medio.

Sin precisar en qué gestiones, Patzi dijo que cumplió servicio en el GACIP por cinco años de forma discontinua hasta enero de este año cuando lo destinaron al departamento de Potosí.

Dijo que desconoce si tenía procesos internos o en la Fiscalía y aseguró que no sabe de dónde sacó esa información el Inspector General de la Policía, Donato Coronel, quien el miércoles afirmó que los representantes jurídicos del Comando se presentarían en esos procesos.

Entre las denuncias que se presentaron contra Patzi desde 2016, está el cobro de dinero a efectivos del GACIP a cambio de vacaciones, irregularidad que está dentro de una denuncia de desvío de donaciones.

Entre las declaraciones de los efectivos, esa denuncia, también se habla de abusos con el personal civil de esa unidad y el manejo de los vehículos oficiales para actividades personales.

Sobre el desvío de donativos, una persona a nombre de quien se hizo campañas de recaudación en canales de televisión, relató que en mayo de 2015 los donativos eran sacados por la noche y eran llevados al domicilio de un sargento.

Patzi afirmó que hay personas a las que colaboró con campañas con el GACIP pero eran “mal agradecidas”. Aseguró que todo lo recaudado era entregado a las víctimas y cuenta con esos registros de las donaciones.

