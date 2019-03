Iver Von Borries participa en el foro internacional de los principales estudios jurídicos

En el marco del evento internacional denominado Latin American Regional Forum and the IBA Corporate and M&A Law Committee que se desarrolla en Santiago (Chile), el socio de Wayar & von Borries Abogados S.C., el Dr. Iver Von Borries, junto a Javier Romero Mendizábal, asociado senior de esa prestigiosa firma, intercambiaron criterios junto a Horacio Bernardes-Neto, presidente de la International Bar Association (foto).

International Bar Association es un organismo creado en 1947; actualmente cuenta con la membresía de más de 80 mil profesionales abogados de 170 países.

Santa Cruz Económico