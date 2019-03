Juicio contra Montes por “Caso Trabajadores” se reinicia el lunes

Tras una gestión 2018 llena de recursos y acciones dilatorias efectuadas por el ex alcalde de la provincia Cercado, Óscar Montes, dentro del juicio instaurado en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) por el “Caso Trabajadores”, el Tribunal de Sentencia ha fijado fecha para el reinicio del juicio, mismo que tendrá lugar el próximo lunes 18 de marzo.

Fue en octubre del 2018 cuando se tuvo la última audiencia de juicio oral, acto procesal que se vio aplazado por que el sindicado se presentó sin su defensa. En ese entonces el Ministerio Público adelantó que si en el mes de marzo del 2019 al reinstalarse el juicio contra Montes, nuevamente los abogados no se presentan, el Juez, a fin de preservar el derecho de defensa, designará un abogado de oficio.

En ese contexto el asesor legal del Gobierno Municipal de Cercado, Ebby Ponce de León, informó que ahora el Tribunal de Sentencia ha fijado la fecha de audiencia para este lunes desde horas 08:15, y se espera poder continuar el proceso tomando en cuenta que se ha suspendido hasta en 4 oportunidades.

“Consideramos que el Tribunal ahora no podrá suspender el juicio, ya no hay excepciones para esto y el licenciado Montes tendrá que probar las acusaciones de la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia. El Caso Trabajadores surge porque el investigado empleó a algunos funcionarios del Municipio para actividades particulares, en beneficio propio, en faenas agrícolas, fabricación de ventanas, puertas, etc. Hubo 5 obreros cobrando sueldo del Gobierno Municipal que realizaban trabajos en su casa, de lo que se tiene prueba documental y testifical”, explicó el abogado.

Ponce de León ponderó la labor del Ministerio Público que de un tiempo a esta parte muestra objetividad en las investigaciones que están en curso y tienen a la entidad Municipal en calidad de víctima.

“Se está luchando frontalmente contra la corrupción y el caso va a marchar para adelante; hay muchas sorpresas que se vienen, los casos todos están encaminados. Tenemos fe en la justicia, que tarda pero llega”, agregó.

Cabe recordar que en el mes de agosto del 2017, el Ministerio Público presentó una acusación formal en contra del exalcalde Municipal de Cercado, Oscar Montes, y en contra el exjefe de la unidad de ornato, Oscar Guillen, por el delito de uso indebido de bienes y servicios, como así también por uso indebido de influencias, toda vez que en la gestión del ex burgomaestre, trabajadores municipales habrían cumplido tareas domésticas en su domicilio.

Fuente: http://lavozdetarija.com