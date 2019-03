Keira Knightley revela cuál fue la escena de sexo que más disfrutó (y explica por qué)

s uno de los momentos más difíciles para la mayoría de los actores. Casi siempre se sienten incómodos cuando tienen que desnudarse e intimar con su compañero de rodaje frente a las cámaras, rodeados de un ingente número de personas que observan sus cuerpos desnudos.

Con todo, hay ocasiones en las que rodar una escena erótica puede convertirse en algo soportable. Fue el caso de Keira Knightley, que vivió un momento más agradable de lo habitual cuando rodó la adaptación al cine de la novela de Ian McEwan.

“La mejor escena de sexo que he hecho nunca ha sido la deExpiación. No fue solo la mejor escena de sexo, también fue [la mejor] a la hora de rodarla”, reconoció la actriz a la publicación Vulture.

Parte de la culpa la tuvo el buen hacer del director de la película, Joe Wright, que evitó que los actores pasasen un mal momento. “Fue como, ‘El pie va aquí, la mano aquí’. Así que James [McAvoy] y yo nos sentimos muy cómodos y nada expuestos, y me agradó que pudiésemos llevarlo así de bien. Nunca va a ser algo divertido, pero no lo llevamos mal”, insistió. Es posible que la clave del éxito fuese que la escena “estuviese totalmente coreografiada” y no se dejase nada al azar.