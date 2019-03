La fuerte confesión de Mbappé al quedar eliminado con el PSG

FOX Sports Digital

Momentos complicados los que ha atravesado Kylian Mbappé tras la eliminación de la UEFA Champions League.

El delantero del PSG habló por primera vez del fracaso que se consumó ante Manchester United, quien aseguró que ha sufrido en las noches.

“Estoy aturdido, no hay palabras, no he podido dormir; creo que lo mismo les ha pasado a todos”, expresó en una entrevista para ‘Telefoot’.

En el programa francés, Mbappé lamentó el tropiezo ante los ‘Red Devils’ en el Parque de los Príncipes porque “habíamos trabajado duro para llegar a ese punto y terminamos eliminados, estamos decepcionados porque el ambiente era maravilloso y no quisimos estropearlo, pero al final, lo arruinamos”.

El atacante de 20 años no bajará los brazos para la siguiente campaña: “El futbol continúa e intentaremos levantar la cabeza para terminar bien la temporada”.

Por ello, Kylian Mbappé confirmó dónde está su futuro, porque “sigo creyendo en este proyecto y estoy seguro de que haremos algo bueno por este club. Seguiré ligado al PSG, eso es seguro”, concluyó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar