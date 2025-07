Misterio tras la muerte del ‘influencer’ paranormal Dan Rivera, custodio de la ‘muñeca maldita’ Annabelle

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una gira por EE.UU. organizada por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR, por sus siglas en inglés) tuvo una de sus paradas en Gettysburg, Pensilvania, donde murió uno de los máximos representantes de la organización: el investigador paranormal Dan Rivera, quien tenía en su poder a Annabelle, la ‘muñeca maldita’ que inspiró el personaje de la película ‘El conjuro’.

Rivera fue hallado sin vida por sus colaboradores en la habitación de un hotel el pasado domingo y aunque se pidió asistencia, no fue posible reanimarlo. «Estamos desconsolados y aún procesamos esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovió a todos los que lo conocieron», lo despidió la NESPR en las redes sociales.

Aunque las autoridades anunciaron que se deben esperar los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte, la Policía local señaló que «nada inusual o sospechoso fue observado en la escena» en la que fue hallado el cadáver.

Ghost hunter dies suddenly while touring with ‘possessed Annabelle doll’

Dan Rivera, 54, was found unresponsive in Gettysburg hotel after removing the infamous doll from its sealed case for his Devils on the Run tour after the Warrens kept it locked up for decades, warning never… pic.twitter.com/vuRI3TJLAi

— Massimo (@Rainmaker1973) July 16, 2025