La historia de Pati Chapoy: la periodista invencible de los espectáculos

—¿Qué hizo cuando se enteró de esa situación?

—Ese día me metieron a una camioneta, en la parte trasera y con personal de seguridad, me llevaron a mi casa y me dijeron que no salga. Llegué y me quedé en paz y tranquila esperando que los abogados de Azteca lograran (obtener) el papel que me permitiría salir de mi hogar legalmente.