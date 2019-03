La “maldición de Europa” que le costó el cargo a Thatcher, Major y Cameron

Europa se ha convertido en una suerte de hoguera para los primeros ministros conservadores en Reino Unido. El miércoles, la primera ministra, Theresa May, ofreció abandonar su puesto antes de que se inicie la segunda fase de las negociaciones con la Unión Europea con el fin de obtener respaldo para el acuerdo del Brexit, convirtiéndose en la cuarta premier que podría caer ante lo que podría llamarse “la maldición de Europa”. El tema es muy sensible para el Partido Conservador, dividido entre un ala tradicional más euroescéptica y otra progresista, más cercana al bloque.

La primera en caer por este tema fue Margaret Thatcher (1979-1990), quien destacó por su fuerte postura hacia Europa y por sus discursos contra el federalismo europeo. Su posición sobre el tema incluso inspiró a la campaña a favor del Brexit, según el diario The Independent, que buscaba traer de vuelta al thatcherismo, es decir, las políticas de los 80. “La campaña a favor del Brexit fue como si fuera la campaña por el cuarto mandato de Thatcher, algo que no consiguió”, señaló el diario.

Los analistas recuerdan que si bien la “Dama de Hierro” se encontraba debilitada por el impuesto a la comunidad, conocido en inglés como poll tax, fue la relación con la Unión Europea lo que dio la estocada para su caída.

Thatcher tuvo intensos debates sobre si Reino Unido debería unirse al Mecanismo Europeo de Cambio (EMR), la génesis del euro, al que decidió unirse en 1990, medida que después fracasó. Fue este tema el que provocó una rebelión al interior del partido y que terminó con su renuncia, en noviembre de 1990.

Su sucesor, John Major (1990-1997) no tuvo un final muy diferente. Quien fuera ministro de Hacienda durante el gobierno de Thatcher tuvo que supervisar la fallida entrada al Mecanismo Europeo de Cambio (EMR) de Reino Unido. Sin embargo, fue Major quien estuvo a cargo de la humillante salida de los británicos del EMR, en el conocido “miércoles negro”, ocurrido el 16 de septiembre de 1992, cuando el gobierno conservador británico se vio obligado a retirar la libra esterlina del ERM después de que fuera incapaz de mantenerse por encima del límite inferior acordado.

Ante este panorama, Major negoció el Tratado de Maastricht, que profundizaba la integración política del bloque y fundaba la Unión Europea. Esto, pese a que enfrentó una dura oposición del Partido Conservador.

Major logró sobrevivir a un intento de desafío a su mandato e incluso se le captó diciendo a tres rebeldes de su colectividad que eran “bastardos”.

A diferencia de Thatcher no renunció a su cargo, pero quedó muy debilitado y no pudo salir victorioso al enfrentarse al laborista Tony Blair, en 1997.

Tras 13 años de gobiernos laboristas, en 2010 asumió como primer ministro David Cameron, que enfrentó una creciente ola de euroescepticismo en su partido, que lo llevó a prometer la realización de un referendo sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea durante la campaña para las elecciones de 2015.

El 23 de junio de 2016, un 52% de los británicos votó a favor del Brexit y un 48% en contra, sorprendiendo a Cameron, quien había hecho campaña a favor de la permanencia de Reino Unido en el bloque.

A Cameron no le quedó otra que renunciar. Esto, porque consideró que no era “correcto para él” llevar al país en esas negociaciones, por lo que después asumió Theresa May, con la “herencia maldita” del Brexit.

