Masayoshi Son, el hombre de los 100.000 millones de dólares que sostiene Uber

Hijo de emigrantes coreanos, Son creció en una ciudad de provincias al norte del país y no obtuvo la nacionalidad japonesa, su país de nacimiento, hasta 1990, cuando ya era millonario. Por supuesto, su extraordinaria ambición es pasto de leyenda. Al parecer, cuando era un veintañero, le soltó un discurso a sus dos únicos empleados en aquella modesta tienda sobre los “trillones de yenes” que facturaría alguna vez la empresa. Los trabajadores se rieron de las ocurrencias de su joven jefe y éste, indignado, los despidió.Si le hubieran creído, hoy serían in mensamente ricos.

Decidido a ser un magnate desde adolescente, la leyenda de Son arranca cuando tenía 16 años y tomó solo un avión a Tokio para plantarse en el despacho de Den Fujita. Fujita era por aquel entonces el empresario más influyente del país al frente de la delegación japonesa de McDonald’s y autor de un libro (La manera judía de hacer negocios) que impresionó profundamente al joven Masoyoshi. El mismo contó en televisión aquel encuentro: “Llamé a su oficina al menos cien veces para pedir una cita. Me decían que no se reuniría con un estudiante y yo contestaba: ¡vosotros sabréis lo que estáis haciendo! Así que cogí un avión a Tokio porque como le expliqué en persona a la asistenta me estaban saliendo más caras las llamadas de teléfono que el ticket de avión. Le dije que solo pedía tres minutos junto a él que no hacía falta que me hablara ni me escuchara, simplemente quería ver su admirada cara. Respetaba su principio de que el tiempo es dinero. Finalmente me concedieron quince minutos. Me dijo que me centrara en las industrias del futuro, no las del pasado, y que mirara el auge de los ordenadores”.