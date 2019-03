Oficial: ¡Bayern München pagó 80 millones por este defensa!

El acuerdo será por cinco años y toda esta cantidad de millones de euros

FOX Sports Digital Bayern München oficializó el fichaje que se venía manejando hace varias semanas: Lucas Hernández, proveniente del Atlético de Madrid. El traspaso habría costado al club alemán unos 80 millones de euros. El defensa francés, que puede jugar tanto de central como de lateral, no disputará más minutos esta temporada con el cuadro de Diego Simeone dentro de los acuerdos al que llegaron ambas instituciones, y el contrato será por cinco años; es decir hasta 2023.

Con este traspaso, Lucas Hernández se convierte en el segundo defensa con traspaso más caro en la historia del futbol. El primer escalón es para Virgil Van Dijk: Liverpool pagó 85 millones de euros al Southampton por él.

Se habla de que Lucas recibirá un salario cercano a los 13 millones de euros por cada año de contrato.

PALABRAS DE LUCAS HERNÁNDEZ:

“Esta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas, ya que aquí es donde he crecido como futbolista y como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern München”

