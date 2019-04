Papa Francisco: “La Santa Sede medió en la crisis de Venezuela; la mediación fracasó, no anduvo”

Francisco reconoció que no tenía opinión cuando fue consultado sobre la orden de exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco. Luego, el periodista le preguntó su opinión sobre el hecho de que mucha gente en España se opone a que haya fondos públicos para localizar a los desaparecidos en la Guerra Civil y que tengan una sepultura digna. El Papa respondió citando el caso de Argentina, donde también hubo miles de desaparecidos durante la dictadura militar. “Hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte. En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Me tocó de cerca eso. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó; el derecho a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. En Argentina se sigue haciendo. Es un derecho no sólo de la familia, de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro, teniendo a sus muertos escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido”.