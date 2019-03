Pretenden extraer los órganos de víctima de un disparo en la cabeza para pagar deuda de clínica

Tarija.- La tía del joven que sufrió un disparo en la cabeza en un local de la avenida La Paz pide a la población y las autoridades que le ayuden a evitar una operación donde se le extraerán los órganos al joven, que presenta una muerte cerebral o muerte clínica, ya que según María Mamani, la tía, desde la clínica le ofrecieron cubrir toda la deuda económica que tienen con ellos con la donación de órganos, actualmente desconoce quien fue quien autorizó este procedimiento por sobre la madre del joven.

“Desconocemos, vemos esta mañana a mi hermana llorando diciendo ‘¿quién ha autorizado?’, si en la mañana solo estaba mi hermano mayor, nosotros no hemos autorizado, mi hermana no ha firmado nada, yo no entiendo que es lo que está pasando, la verdad yo quisiera que me ayuden a averiguar en la clínica, si mi hermana, la madre del joven estaba conmigo y no firmó nada”, ha señalado la familiar.

La familia, se niega a realizar este procedimiento en el joven aunque desde la clínica privada en la que se encuentra internado les ofrecieron “cubrir la deuda económica completa” si aceptaban la donación de los órganos del joven Walter.

“Nosotros más bien estamos organizando para una kermess, como sea lo vamos a tener, porque hay personas que viven con la bala en la cabeza, como podemos permitir que se saquen los órganos. Si anteriormente cuando debíamos plata a la clínica, el doctor nos había dicho eso, como no tienen plata, son de bajos recursos entonces ‘sabes que pueden hacer es agarrar y donar los órganos y ahí se cubriría la cuenta’, nosotros hemos dicho esa vez que no, como sea vamos a pedir al pueblo y vamos a poder pagar aquí”.

Con lágrimas en los ojos, la señora María pide a la población y autoridades que la ayuden a frenar la operación ya que “estarían matando” al joven cuando ellos todavía mantienen las esperanzas de tenerlo nuevamente en su familia, por lo que realizan grandes esfuerzos para pagar a la clínica.

“Ya hemos pagado, no todo, pero ya hemos pagado, pero por qué vuelta esa propuesta, si ha visto él que estábamos pagando. Él está vivo, puede volver, yo no pierdo la esperanza porque es mi familiar, no pierdo esa esperanza de que él vuelva con nosotros, no quiero que lo operen es como matarlo”, ha lamentado.

Fuente: Red Uno, http://lavozdetarija.com