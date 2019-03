Rynair se niega a embarcar a una menor en quimioterapia porque era “demasiado tarde”

La compañía todavía no se ha pronunciado sobre el incidente

La joven y su familia habían hecho el check in on line

No les dieron ninguna explicación, simplemente que se cerraba el embarque

Ryanair en el ojo del huracán. Esta vez la falta de empatía con sus pasajeros le ha colocado en el centro de la polémica después de que una joven de 16 años que venía de una sesión de quimioterapia no pudiera coger su vuelo de regresó a casa por llegar “demasiado tarde”, según ha denunciado la familia de la joven al diario italiano De nuevoen el ojo del huracán. Esta vezdespués de que una joven de 16 años que venía de una sesión de quimioterapia no pudiera coger su vuelo de regresó a casa por llegar “demasiado tarde”, según ha denunciado la familia de la joven al diario italiano La Nuova Sardegna

“Lo sentimos, pero hemos cerrado el embarque del equipaje hace unos minutos”, fue la frase con la que la niña tuvo que ir a otro aeropuerto y volar con otra compañía para regresar a su casa el pasado lunes 18. Según ha contado su tío, quien acompañaba a la menor y a su madre, los hechos se produjeron a las 05.45 horas de la mañana del pasado día 18 en el aeropuerto de Marconi en Bolona.

La menor, enferma de cáncer, tenía que volver a su casa en la isla de Cerdeña después de terminar su tercera sesión de quimioterapia por un tumor, cuando la compañía le impidió embarcar en el vuelo que tenía que salir a las 06.50 horas y para el que la joven y su tío ya habían hecho el check-in on line.

Los dos se encontraba a las 06.10 horas frente al mostrador del operador cuando un trabajador de Ryanair les dijo: “Cerramos el embarque equipaje y no podemos hacer nada más”. El tío intentó explicarle sus circunstancias y las dificultades que tençian, así como que había renunciado previamente a la asistencia en el embarque, pero la empleada siguió diciéndoles que no podía hacer nada.

“Eran las 06.20, me coloqué allí, de nuevo frente al operador a quien le expliqué la situación una vez más. Miró en el monitor y después de unos minutos que se nos hicieron interminables nos dijo que deberíamos quedarnos en Bolonia hasta el miércoles, el primer día del vuelo para regresar a Alghero”, ha explicado el tío.

“Les suplicamos un poquito de humanidad, que nos dieran la oportunidad de subir en el vuelo. Todas las respuestas eran negativas. Y mientras tanto ya eran las 06.35 horas. Aun así lo intentamos. Nos colocamos a las 06.40 horas en la puerta de embarque. Acababan de cerrar las puertas. el avión estaba al otro lado del cristal y todavía había pasajeros subiendo, incluso pasadas las 07.00 horas, pero fue inútil. Nuestro único error pudo ser no haber llegado una hora antes al aeropuerto, que es lo que se suele pedir cuando solicitas la asistencia al pasajero, pero renunciamos a ella en el check in on line. Entonces, ¿por qué no nos dejaron subir?“, se pregunta el tío de la joven.

Sin medicina, con la fatiga debida a la quimioterapia, la mera idea de permanecer lejos de casa por otros dos días parecía inconcebible. Los tres finalmente fueron en tren a Roma Fiumicino, donde tomaron un Blue Air para aterrizar en Alghero a las 15:45 del lunes.

“Nos quedamos de piedra”, ha sido el comentario de los médicos que asisten a la joven, al enterarse de los hechos.

Por el momento, la compañía no se ha pronunciado respecto a lo ocurrido, pero lo cierto es que no es la primera vez que Ryanair se enfrenta a una situación similar. De hecho, en España, ha sido condenada por denegar el embarque a pasajeros que portaban el libro de familia como documento para identificar a un menor.

Fuente: El Mundo