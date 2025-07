“Adolescencia” logra récord en los Emmy gracias a la nominación de Owen Cooper

A lo largo de cuatro episodios filmados en tomas consecutivas, la trama sigue a Jamie Miller, interpretado por Cooper, un adolescente de 13 años arrestado como sospechoso de homicidio.

El elenco se completa con Stephen Graham—nominado a mejor actor principal en la misma categoría—en el rol de Eddie, padre de Jamie; Christine Tremarco como Manda, la madre, y Ashley Walters interpretando al Inspector detective Luke Bascombe.

La serie expone a los espectadores todos los detalles de la investigación: desde el registro corporal y los interrogatorios a Jamie hasta el análisis del motivo tras el apuñalamiento de una compañera de clase.

Uno de los momentos clave ocurre en el tercer episodio, cuando Jamie enfrenta a la psicóloga infantil Briony Ariston, papel a cargo de Erin Doherty, en una sesión que pone de relieve las secuelas de la radicalización en línea del joven.

Al referirse a su personaje y a la pregunta sobre si Jamie podría haber evitado ese destino, Cooper afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter:

“Podría haber estado más protegido. Habla con la gente equivocada en internet, cosa que su familia desconoce. Eddie y su madre podrían haberle dicho simplemente que deje el teléfono. Cosas tan simples como esa pueden evitar un cambio drástico en la vida de alguien”.

La dinámica entre Cooper y Doherty en el tercer episodio fue objeto de análisis tanto en el equipo como en la audiencia.

“Nos lanzábamos cosas todo el rato. Tú me bostezaste en la cara. No lo habrías hecho si no te sintieras libre. Creo que hubo un realismo genuino: ‘Veamos cuánto conocemos el guion y cuánto podemos desafiarnos mutuamente’”, contó la actriz.

Por su parte, Owen Cooper recalcó la importancia de la espontaneidad durante el rodaje. “No era consciente en el momento. No fue hasta después que pensé: ‘Vaya, acabo de hacer eso. No lo tenía planeado’. Cuando dije ‘Mírame ahora’, eso no estaba en el guion”, dijo.

Y agregó: “Recuerdo pensar: ‘¿De verdad acabo de decir eso?’ Simplemente surgió y lo repetí en cada toma”.

Erin Doherty reaccionó a su nominación al Emmy

Erin Doherty recibió la noticia de su nominación como mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión mientras preparaba un pastel en la mañana del anuncio.

“Me hicieron muy consciente de las nominaciones, sobre todo mi novia, que me preguntaba si iba a verlas. Le respondí que no, que soy una persona ansiosa, así que prefería alejarme. De hecho, estaba haciendo un pastel, esperando la llamada de mi agente porque me dijo que avisaría”, confesó la estrella a IndieWire.

La llamada llegó con la noticia de su candidatura y la de todo el equipo. “Estoy muy feliz por la serie, orgullosa de formar parte de ella”, expresó.

Sobre su experiencia en el tercer episodio junto a Cooper, Doherty describió el ambiente como “intenso y claustrofóbico”.

Aquella grabación, realizada tras dos semanas de ensayo, exigió máxima concentración y flexibilidad a ambos intérpretes.

“El episodio acaba con tal descarga emocional que, al terminar, abracé al director Phil Barantini, a Owen y al equipo. Me sentía feliz de salir de allí. El cuerpo no distingue lo real de lo ficticio; creamos un entorno tan auténtico y duro que, al final, solo sentí agradecimiento por haber terminado”, señaló.

Todos los episodios de Adolescencia están disponibles en Netflix. La 77° edición de los premios Emmy se llevará a cabo el 14 de septiembre.