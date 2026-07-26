Calor de hasta 37°C y alerta roja por incendios marcarán la semana en Santa Cruz

El pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, «El Señor del Clima», anticipa vientos intensos del norte durante casi toda la semana y lluvias dispersas entre el miércoles y el jueves.

Fuente: El Deber

La última semana de julio estará marcada por temperaturas de hasta 37°C, fuertes vientos del norte y un elevado riesgo de incendios forestales en Santa Cruz, según el pronóstico elaborado por el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, «El Señor del Clima», para el período comprendido entre el 27 de julio y el 2 de agosto.

De acuerdo con el especialista, el ingreso persistente de aire cálido mantendrá un ambiente caluroso en gran parte del departamento. Los vientos del norte predominarán durante la mayor parte de la semana, favoreciendo el incremento de las temperaturas y creando condiciones propicias para la propagación de incendios, motivo por el cual se mantiene una alerta roja.

El reporte prevé un cambio temporal en la dirección del viento entre la noche del miércoles 29 y la madrugada del jueves 30 de julio, lo que podría generar precipitaciones dispersas en distintas zonas del departamento. Sin embargo, estas lluvias no tendrían la intensidad suficiente para provocar un descenso significativo de las temperaturas.

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Alpire recomendó a la población extremar las medidas de prevención frente al riesgo de incendios, evitando las quemas y cualquier actividad que pueda originar fuego, ya que la combinación de altas temperaturas, vientos intensos y vegetación seca favorece la rápida propagación de las llamas.

El pronóstico señala que, tras el paso temporal del viento del sur, las corrientes cálidas volverán a imponerse, manteniendo un ambiente caluroso hasta el cierre de la semana.