Un perro es rescatado de la montaña más alta de Escocia tras comer cannabis (FOTO)

El animal tuvo que ser evacuado por un equipo de salvamento tras perder movilidad y mostrar signos de inconsciencia.

Fuente: RT

Un labrador negro llamado Tokio fue rescatado de la montaña más alta de Escocia tras intoxicarse con cannabis que encontró por el suelo durante una excursión con su dueña, reportan medios locales.

La dueña, la adiestradora canina Christina Bluhme, contó que cuando se encontraban a mitad de camino de la cima del monte Ben Nevis, de 1.345 metros de altitud, el animal comenzó a perder movilidad y a mostrar signos de inconsciencia.

Un equipo de rescate de una localidad vecina intervino rápidamente y trasladó a Tokio hasta una clínica veterinaria, donde recibió tratamiento.

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Tras una noche de observación, se recuperó por completo y los veterinarios confirmaron que la causa de la intoxicación del can fue cannabis desechado en el sendero.

Según los expertos, los perros son más sensibles al cannabis que los humanos y los síntomas de intoxicación pueden aparecer rápidamente.