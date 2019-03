San José puede complicarse si no paga a Trancredi y Quiroga

Los santos no pueden contratar jugadores a mitad de temporada por las demandas de ambos jugadores. La parte legal de los dos, no descarta iniciar otra acción para presionar con la quita de puntos

La parte legal de los ex jugadores de San José, el uruguayo José Luis Tancredi y el argentino Nahuel Quiroga, quienes ganaron procesos ante FIFA, no descarta apelar a la posibilidad de solicitar una nueva sanción que afecte a los puntos del club orureño en caso de que no se cumpla con el pago de salarios retrasados y la rescisión de contrato.

“Si el club continúa sin cumplir el fallo, no nos va a quedar otra opción que pedir una nueva sanción”, mencionó a DIEZ.BO, el abogado uruguayo Felipe Vásquez que representa a ambos jugadores.

Los dos futbolistas recurrieron a la FIFA para cobrar al equipo orureño. A Tancredi le deben sueldos retrasados cuya suma era de 70.000 dólares, según mencionó a DIEZ en noviembre del año pasado. Por cuestiones familiares, el centrocampista charrúa dejó San José a mediados de 2018 pero acordó su salida con la dirigencia que no cumplió en su momento. En esas fechas, los santos anunciaron que solucionarian el problema.

El otro caso es del lateral argentino Quiroga que fue el primer contratado por el presidente Wilson Martínez antes de la llegada del técnico Eduardo Villegas a San José, en diciembre de 2017. El jugador no convenció al actual técnico de la selección boliviana y fue desafectado en abril de 2018, sin jugar ningún partido oficial.

El ex Avilés Industrial de Tarija ganó una demanda ante FIFA por 114.000 dólares, monto que debe ser pagado en 45 días desde la notificación al club, según explicó Vásquez. En caso de no hacerse efectivo el pago, se tendrán multas. El abogado explicó que la FIFA emitió el fallo el 26 de noviembre de 2018, la misma que debió llegar a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El caso de Quiroga, sería el tercer jugador contratado por Martínez, que demanda a San José. Mediante Fabol, el pasado semestre, los jugadores Abdón Reyes ($us 12.000) y Erick Iragua ($us 25.000), presionaron para el pago de sus demandas y evitar la quita de puntos.

Fuente: diez.bo