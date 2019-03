Serrano asegura que en el MAS están preocupados por los acuerdos de una oposición constructiva

Santa Cruz.– El diputado de Demócratas, Gustavo Serrano, destacó el acuerdo que se firmó entre la agrupación política Pueblo y la alianza Bolivia Dice No, además señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está preocupado por los acuerdos que sostiene la alianza Bolivia Dice No de cara a las elecciones generales.

Resaltó que el líder de Demócratas, el gobernador Rubén Costas, la autoridad departamental con más aceptación, respetará la Constitución y no se postulará a una nueva gestión en la Gobernación. Reiteró que el MAS ya no tiene argumentos para defender, lo indefendible, como defender a un candidato (Evo Morales) que no puede postularse a una nueva reelección, gracias al referéndum del 21-F y el voto popular.

“El MAS lanzará una, que otra puñalada, para desprestigiar una oposición que se está construyendo, una oposicion constructiva y que constantemente está planteando propuestas.

Fuente: Cadena A