Siñani desiste de reclamar por su alejamiento de la dirigencia de la alianza con Mesa

El concejal de La Paz por Soberanía y Libertad (Sol.bo) Fabián Siñani ha desistido de reclamar por su alejamiento de la directiva de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) formada con el candidato presidencial Carlos Mesa. Aseguró que su caso debe ser resuelto, primero, en las instancias jurisdiccionales pertinentes y lejos de la esfera política.

Justamente el vocero de CC, Saúl Lara, aseguró el martes, según publicó La Razón, que no correspondía tratar el caso de Siñani. “Es un tema cerrado. No lo hemos tratado más porque creo que no corresponde, ya está en otro ámbito de investigación y esas son las instancias que deberían procesar este tema: no hubo (una reunión para que Siñani explique su caso) ni la habrá”, enfatizó

“Creo que la declaración de Saúl Lara es adecuada y apropiada porque me parece que esto debe resolverse en la Comisión de Ética y ante las instancias jurisdiccionales, y en ese marco debe mantenerse y no mezclarse con lo político y eso es lo que se intenta hacer permanentemente”, replicó Siñani en declaraciones a la red Unitel.

Las diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito denunciaron al edil en el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias que involucra a Siñani y a su esposa Maricruz Medrano Strelli, a quien identificaron como asesora legal de la empresa Tersa que administra el relleno sanitario de Alpacoma y que colapsó hace más de un mes y medio.

Para las denunciantes, Tersa, a través de la abogada Medrano, se benefició de información privilegiada sobre ese caso.

Asimismo, denunciaron una “red de corrupción”, esta vez tras afirmar que la misma jurista es representante del grupo Saavedra (que tiene entre sus socios a uno de los propietarios de Tersa) que presuntamente se benefició de un trámite ágil de cambio de uso de suelos de aires de río en las avenidas Los Leones y del Libertador con mediación de Siñani.

“Está claro que uno de los objetivos de toda esta campaña de desprestigio es afectar a la alianza política que se tiene y no hay que prestarse a ese juego”, dijo el concejal tras denunciar que se busca “afectar la imagen de la gestión municipal, la imagen del Alcalde (Luis Revilla)”.

“Han afectado tremendamente mi imagen y la de mi familia y seguramente hacia adelante se descubrirán los móviles”, aseguró y apuntó que “es terrible, sobre todo en el caso de estas diputadas jóvenes, que están aprendiendo la peor forma de hace política a través de la mentira, difamación”.

Siñani recibió este miércoles la notificación de la Comisión de Ética fechada el martes y tiene cinco días de plazo para presentar sus descargos.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz