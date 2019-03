SUS: Morales anuncia decreto para compra directa de medicamentos

El presidente Evo Morales informa sobre la reunión con los alcaldes en La Casa Grande del Pueblo. Cambio

La Paz.- Después de reunirse ayer con los alcaldes del país para coordinar la implementación del SUS, el presidente Evo Morales anunció que el miércoles se aprobará un decreto que autorizará la compra directa de medicamentos de primera calidad.

En el informe a la prensa que dio en el hall de La Casa Grande del Pueblo, junto con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y autoridades municipales, el Jefe de Estado señaló además que para atender el área de la salud no habrá tres rectorías: alcaldías, gobernaciones y Gobierno central.

“A pedido de los alcaldes, ahora habrá una sola rectoría, una dirección que estará a cargo del Ministerio de Salud”, dijo.

El mandatario consideró como una gran lección haber escuchado a los diferentes alcaldes y alcaldesas, y destacó que el municipio de Villa Montes implementa el Sistema Único de Salud (SUS) desde el año pasado.

Mencionó que programas como TeleSalud y Mi Salud fueron un adelanto, pero ahora el SUS es de carácter universal y subrayó que su implementación será gradual, progresivo y que al empezar siempre hay dificultades.

El Presidente instó a educarnos todos: autoridades, movimientos sociales, médicos y sobre todo el pueblo boliviano, y dijo que algunos alcaldes explicaban que el 70% y 80% de salud tiene que ver con la prevención.

DIAGNÓSTICO OBLIGATORIO

“Nos hemos propuesto con los alcaldes que el chequeo médico, análisis, diagnóstico sea obligatorio para cada hermano y hermana en Bolivia, para su historia clínica”, apuntó.

Dijo que otra de las demandas de los alcaldes tiene que ver con el equipamiento con nuevas tecnologías para los centros de salud. Indicó que algunas regiones solo piden hospital de segundo o tercer nivel.

“Lo más importante son los centros integrales de salud, por ahí empieza el SUS, es educación, socialización, información al pueblo, y los medios de comunicación nos tienen que ayudar a informar, orientar al pueblo boliviano”, remarcó.

El Jefe de Estado dijo que no solo se trata de cumplir con la Constitución Política del Estado de que la salud es un derecho humano, “todos debemos entender, los médicos sobre todo, que salud no es negocio, la vida no es una mercancía, salud es un derecho de cualquier ser humano y estamos dando un paso importante para el bien de todos”.

Después de agradecer las observaciones de las autoridades municipales, Morales reconoció que se deben superar algunas debilidades, pero que por encima de todo arrancó el SUS que beneficiará al pueblo boliviano.

Fuente: Cambio