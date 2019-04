The Strongest se duerme y pierde con Aurora en el valle

The Strongest cayó en su visita a Aurora este domingo en Cochabamba por 1 a 2, el conjunto atigrado iba ganando con comodidad el lance en el primer tiempo, pero en la etapa complementaria se quedó dormido en sus laureles y fue sorprendido por un agresivo “equipo del pueblo” que dio vuelta al marcador.

En la etapa inicial, el conjunto paceño controló las acciones haciéndose del balón gracias al sólido trabajo de Diego Wayar y Wálter Veizaga, sus volantes de contención, precisamente Wayar anotó el tanto de apertura a los 16 minutos de iniciado el lance.

Hasta la finalización del periodo, el triunfo atigrado no corría peligro puesto que los tímidos embates del local no pusieron en aprietos a Daniel Vaca, el portero de la visita. The Strongest estuvo más cerca del segundo gol que Aurora del empate.

En la segunda parte, el trámite cambió y el celeste valluno ingresó al campo con otra actitud y en base a velocidad complicó a la defensa de su rival y los goles llegaron desde el banco de los suplentes con las conquistas de Willian Álvarez a los 11 minutos y de Darwin Ríos a los 13, ambos ingresaron en el segundo tiempo, con dos estocadas cambiaron el rumbo del encuentro.

Después del desnivel en favor de Aurora, el equipo de La Paz se volcó al ataque pero sus hombres de ofensiva no estuvieron finos y desperdiciaron las opciones de gol sobre el arco del golero Agustín Cousillas.

Con este resultado, The Strongest se mantiene en la cuarta posición con 23 unidades, pero se alargó la distancia con el líder, Nacional (31 puntos), que ahora le saca ocho.

Por su lado, Aurora dejó el último lugar, con 12 supera a Sport Boys que el sábado perdió con Always Ready (1-3) y con sus 10 puntos quedó en el sótano.

