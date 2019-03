Transporte pesado protesta por el mal estado de las carreteras

Un grupo de transportistas del sector pesado protesta en las puertas de la ADUANA por el mal estado de las carreteras a nivel nacional, señalan que no obtienen respuesta por parte de las autoridades competentes, por lo que iniciarán una medida de presión.

Aseguran que el mal estado de las carreteras perjudica no sólo para sus motorizados sino que además deben pagar multas por el retraso que tienen, ya que al estar mal las carreteras demoran casi el doble de horas para llegar a su destino, indicaron que a partir de ahora no pagarán peaje como medida de protesta ya que según mencionan la ABC les informó que no podían reparar las carreteras porque no habría presupuesto, por ello se preguntan “¿A dónde va el dinero que pagamos de peaje?”.

Fuente: Unitel