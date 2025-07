1.000 víctimas, 0 nombres de abusadores: ¿qué está mal con el caso Epstein que estremece EE.UU.?

Fuente: https://actualidad.rt.com

El magnate y multimillonario Jeffrey Epstein tuvo más de 1.000 víctimas a lo largo de alrededor de dos décadas. Se trata de muchas más de lo que sostenía la Fiscalía en su acusación de 2019, justo antes de que Epstein fuera encontrado muerto en agosto de ese año en el interior de su celda, donde esperaba el juicio.

Es lo que se desprende de un memorando de dos páginas publicado la semana pasada por el Departamento de Justicia, en el que se afirma que el FBI realizó una exhaustiva revisión del caso y concluyó que no tenía ninguna lista de clientes incriminatoria, que no se divulgaría más material sobre el caso y que su muerte fue un suicidio.

«En consonancia con revelaciones previas, esta revisión confirmó que Epstein perjudicó a más de mil víctimas», dice el documento, que asegura que «perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no contribuye a ninguno de estos fines» y que, por lo tanto, «el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han determinado que no sería apropiado ni justificado divulgar más información«.

El caso Epstein y la divulgación del material sobre el mismo que todavía continúa siendo secreto fue una de las banderas del movimiento MAGA (‘Make America Great Again’), que llevó a Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

Se señalaba que la falta de transparencia estaría relacionada con que destacadas figuras del Partido Demócrata habían estado involucradas en las actividades delictivas del magnate y se aseveró que la llegada del republicano a la Presidencia levantaría todas las alfombras.

Sin embargo, desde que Trump tomó posesión del cargo se ha mostrado renuente a hacer público ese material y las bases que le apoyaron han quedado divididas bajo la sospecha de que podría ser el propio presidente el que tuviera alguna relación con los delitos de Epstein.

Así lo dejó ver Elon Musk, el multimillonario sudafricano propietario de X y de Starlink, entre otras empresas, uno de los principales apoyos de Trump durante la campaña. Tras una disputa entre ambos, Musk llegó a afirmar en su red social, en un mensaje que luego borró: «Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT».

Elon Musk’s post on June 5, 2025 at 3:10 PM, «Time to drop the really big bomb» — when Musk intimated that Trump was a pedophile and told the world that the reason Trump refused to release the Epstein files was because he was in them… this marked the beginning of the end for… pic.twitter.com/AcnZUugnCU

— Bill Madden (@maddenifico) July 18, 2025