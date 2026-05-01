Eran dos sicarios, uno de ellos disparó contra el magistrado Claure; la Policía se moviliza para capturarlos

El crimen se registró cerca de la medianoche del jueves 30 de abril, cuando el magistrado circulaba en un vehículo por la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra.

Por: eju.tv / Video: DTV

El asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada cerca de la escena del crimen. Los delincuentes se transportaban en una motocicleta de la cual descendió el asesino.

El hecho se registró cerca de la medianoche del jueves 30 de abril, cuando el magistrado circulaba en un vehículo por la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo.

En ese lugar el motorizado detuvo la marcha y acto seguido uno de los sicarios descendió de la motocicleta, con paso apresurado llegó hasta donde estaba la víctima y disparó varias veces. Luego, los dos sujetos huyeron.

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Según los reportes preliminares, el decano recibió al menos seis impactos de bala, aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre las investigaciones de este caso, reportó la red DTV.

Agentes de la Policía llegaron a la zona del crimen para instalar un cordón de seguridad, comenzar las investigaciones y recolectar los indicios.

La Policía se movilizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se registró el crimen, y otras regiones para capturar a los dos sujetos que se desplazaban en la motocicleta de la cual descendió el asesino de la autoridad judicial.

Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano el Tribunal Agroambiental, nació en abril de 1977 en Cochabamba. Era abogado colegiado con experiencia en las jurisdicciones agroambiental y civil.