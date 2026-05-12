Magisterio anuncia pausa en sus protestas tras acordar cuarto intermedio con el Gobierno hasta el sábado

Dirigentes del magisterio informaron que harán conocer a sus bases los resultados del encuentro sostenido este martes. El sábado se retomará la reunión con el Ministerio de Educación.

Fuente: Unitel

Tras casi 10 horas, concluyó el encuentro que sostuvieron este martes la ministra de Educación, Beatriz García, con el Magisterio. Los dirigentes de los maestros señalaron que levantan sus medidas de presión hasta el sábado, cuando retomarán el diálogo con el Gobierno. Indicaron que harán conocer a sus bases las propuestas recibidas.

“Mientras estemos en este cuarto intermedio, no vamos a parar las clases, las clases van a ser normales, pero vamos a estar en estado de emergencia”, manifestó Wilson Velázquez, dirigente del Magisterio en Cochabamba.

Velázquez agregó que como parte de ese cuarto intermedio, el magisterio levantará todas las medidas de presión que ha estado acatando hasta este martes, entre ellas el bloqueo de carreteras.

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Si bien el magisterio y el Ministerio de Educación no firmaron ningún acuerdo, los dirigentes indicaron que harán conocer a sus bases la propuesta del Gobierno.

El dirigente Wilfredo Ajllahuanca, de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, ratificó el cuarto intermedio y señaló que este miércoles se harán conocer las propuestas a sus bases en los distritos regionales y departamentales, para posteriormente sostener un encuentro nacional.

”El viernes habrá una conferencia nacional y el sábado una reunión con la ministra para retomar el cuarto intermedio”, señaló Ajllahuanca.

¿CUÁLES FUERON LOS AVANCES?

El dirigente Ajllahuanca, señaló que durante el encuentro con la ministra de Educación se logró abordar todos puntos de su pliego de demandas y señaló que hubo avances, aunque evitó especificar en qué proporción.

“Se han abordado todos los puntos del pliego petitorio, en algunos casos ha habido avances”, se limitó a declarar Ajllahuanca.

Velásquez también fue cauto en sus apreciaciones y evitó señalar en qué porcentaje es avanzó en la atención a sus demandas.

“No podemos brindar un criterio de porcentaje porque estamos en un cuarto intermedio, sería irresponsable. Hay cosas inconclusas que se van a tratar el día sábado cuando vamos a instalar el diálogo”, señaló Ajllahuanca.