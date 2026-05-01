Sicario asesina en Santa Cruz a Víctor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental

La Policía se movilizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se registró el crimen, y otras regiones para capturar a los dos sujetos que se desplazaban en la motocicleta de la cual descendió el asesino

Por: eju.tv / Video: DTV

Hay consternación en Bolivia. Un sicario asesinó a balazos, la noche del jueves, al magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental.

La Policía se movilizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se registró el crimen, y otras regiones para capturar a los dos sujetos que se desplazaban en la motocicleta de la cual descendió el asesino de la autoridad judicial.

Según los reportes preliminares, el decano recibió al menos seis impactos de bala, aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre las investigaciones de este caso, reportó la red DTV.

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El hecho se registró cerca de la medianoche del jueves 30 de abril, cuando el magistrado circulaba en un vehículo por la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo.

El momento de los disparos fue registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes ahora revisan los investigadores.

En ese lugar el motorizado detuvo la marcha y acto seguido uno de los sicarios descendió de la motocicleta, con paso apresurado llegó hasta donde estaba la víctima y disparó varias veces. Luego, los dos sujetos huyeron.

Agentes de la Policía llegaron a la zona del crimen para instalar un cordón de seguridad, comenzar las investigaciones y recolectar los indicios.

Otro grupo de uniformados llegó a Equipetrol, al local Chaplin Show, para evacuar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se encontraban en un evento por el Día del Trabajador, que se conmemora este viernes, reportó El Deber.

Víctor Hugo Claure Hinojoza nació en abril de 1977 en Cochabamba. Era abogado colegiado con experiencia en las jurisdicciones agroambiental y civil.

Desempeñó funciones en varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); fue director departamental de esta entidad en Cochabamba.

Instituciones judiciales y de otros órganos han repudiado el crimen y piden que se sancione a los involucrados..