Un sargento de la Florida abusó de la base de datos policial durante años para tener sexo con mujeres

Asuntos Internos tomó el caso. Al preguntarle al policía por sus motivos para buscar la información de la mujer, respondió “que no había ninguna razón en particular, que tenían amigos en común y le dio curiosidad“. La misma auditoría reveló el acceso potencialmente dudoso a los datos de tras ocho personas. “Marines dijo que no las reconocía y que no recordaba si lo había hecho en relación a algún caso”.