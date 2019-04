¡Varios jóvenes no saben las mentiras de Evo y el MAS, @OctavioAparic10!

Dicen q ellos descubrieron los pozos de gas, q inventaron los bonos, q por ellos las mujeres campesinas e indígenas pueden ser titulares de propiedad, q antes no había indígenas en el gob ni el SUMI, etc. https://t.co/NuUpQKeRUK



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas