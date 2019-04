Ven que Cecilia Chacón quiere ser alcaldesa de La Paz

31 de marzo (Urgentebo).- Carlos Palenque Monroy, ex candidato a concejal por Soberanía y Libertad (SOL.bo) y ex director de Atención Social Integral de la Alcaldía de La Paz, manifestó este domingo que no es descabellado pensar que la legisladora edil Cecilia Chacón quiera ser la sucesora del alcalde Luis Revilla o postularse al municipio por otra agrupación política.

El 11 de marzo, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Valeria Silva denunció que existe nexos entre el concejal Fabián Siñani, su esposa, Maricruz Medrano, para que administración municipal favoreciera al empresario Edwin Saavedra.

Tras ello y una vez que Siñani fue enviado a la Comisión de Ética del Concejo Municipal, Chacón denunció que el mencionado aprovechó sus ausencia en una sesión para que se aprobara el convenio del World Trade Center (WTC), proyecto que tenía varias observaciones. En esa época Medrano era asesora legal de Saavedra.

Al respecto Palenque señaló a Urgentebo: “en el tiempo que he conocido a Cecilia y he trabajado con ella no me extrañaría para nada que esto sea una estrategia para suceder a Revilla o simplemente buscarse otro camino para candidatear a la Alcaldía (paceña), no suena descabellado”.

Carlos indicó que tiene información que desde hace mucho tiempo atrás en SOL.bo hay miembros de ese partido que pelean para ser los sucesores del actual burgomaestre y es por eso que no le extraña la actitud de la Concejal.

Asimismo, señaló que este tipo de controversia entre afines demuestra que la estructura de Soberanía y Libertad se está fracturando. “Obviamente ellos no nos van a decir que sí está pasando (la fracturación del partido), pero pareciera que sí se está quebrando (la organización política)”, agregó.

