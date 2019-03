Whoopi Goldberg, a punto de morir a causa de una neumonía

La actriz Whoopi Goldberg en un evento en Nueva York en abril de 2018. EVAN AGOSTINI AP

Cuando muchos pensaban que se preparaba para presentar los Oscar, la actriz ha estado más de un mes sin aparecer en el programa de televisión en el que participa

Whoopi Goldberg ha pasado por una de las peores experiencias de su vida. Como ella misma ha contado, aunque siempre acompañada del socarrón humor que la caracteriza, ha pasado por una grave enfermedad, una neumonía, que la ha llevado a estar al borde de la muerte.

La actriz, de 63 años, ha contado por qué lleva semanas sin aparecer en público. En concreto, en el programa de televisión The View, en el que es una de las tertulianas habituales. De nuevo, Goldberg no ha podido estar presente en la emisión del espacio, pero sí ha hablado con sus compañeras a través de un vídeo. “Sí, soy yo. Aquí estoy”, se presentaba a sí misma. “Y estoy de pie y moviéndome. No tan rápido como querría pero estoy bien, y no estoy muerta”.

“Así que lo que ha pasado es esto”, empezaba a contar la intérprete de Ghost y Sister Act. “He tenido neumonía, y se ha convertido en una sepsis. Neumonía en los dos pulmones, lo que significa que la infección era fluida, y que había todo tipo de cosas pasando de uno a otro. Y sí, estuve muy, muy cerca de dejar este mundo. Buenas noticias: no lo he dejado”.

Su desaparición del programa de televisión generó todo tipo de rumores, ya que no se dieron los motivos ni se habló de su enfermedad. De hecho, a finales de febrero se especuló con que el motivo de su ausencia y de tal secretismo era que podía presentar los Oscar, cuya gala no tenía conductor tras la retirada de Kevin Hart tras hacerse públicos unos chistes homófobos que había tuiteado hacía tiempo.

En apenas un minuto y medio y desde lo que parece el salón de su casa, Goldberg quiso dar las gracias a todos los “fans, incluso a los que no son superfans” por haberle mandado “buenos deseos”. “Gracias por vuestros deseos de recuperación. Por todas las cosas estupendas que la gente ha dicho. Hasta la gente que no es una gran seguidora mía ha dicho cosas buenas sobre mí. Todos sabemos que eso cambiará cuando vuelva [al programa], pero por ahora es estupendo”.

La intérprete lleva una década participando en este programa de actualidad de la cadena ABC, donde comparte mesa y micrófonos con otras contertulias. Además del mismo, tiene pendientes un par de proyectos para los próximos meses, donde dará voz a algunos personajes de animación. Así, aprovechó el saludo a la audiencia para mandar su cariño a sus compañeras de plató, pero también para avanzar que quien quiera saber su historia al completo tendrá que esperar a que regrese a The View. “Y, señoras, no puedo esperar para verlas. Esto ha sido interesante, ya os lo contaré cuando estemos en la mesa. A todos los demás, nos vemos pronto”.