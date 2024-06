Advierten incapacidad del Gobierno para resolver conflictos a causa de las pugnas internas del MAS

Fuente: ANF

La división en el Movimiento Al Socialismo (MAS), en las organizaciones del Pacto de Unidad y la falta de convocatoria para sesionar en la Asamblea Legislativa y las pugnas en el Ejecutivo se reflejan en la incapacidad del Gobierno para solucionar los conflictos de sectores sociales, advirtió el coordinador de Sol.Bo, José Luis Bedregal.

“No tener control en la Asamblea Legislativa ni en las organizaciones sociales está afectando a la estabilidad del Gobierno y del país, este riesgo no es resultado de factores externos, sino de la incapacidad del Gobierno. El presidente no puede decir que hay un sabotaje de enemigos internos o externos, el sabotaje viene de su propio Gobierno por la incapacidad de sus operadores políticos, esa incapacidad está comenzando a boicotear y a generar condiciones de inestabilidad económica, social y política”, afirmó a la ANF el dirigente político.

El transporte pesado cumple un paro con bloqueo de carreteras por 48 horas, exigen una pronta solución a la escasez de divisas y de combustibles, además piden la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo; y el presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales, Mario Cazón.

En ese sentido, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sostiene que la inacción de solucionar los conflictos de estos sectores son parte de una estrategia interna con el fin de acortar el mandato de Luis Arce y para dar paso al retorno de Evo Morales, en medio de una convulsión social.

“Lo que nosotros estamos viendo es la existencia de un plan para acortar el mandato de Arce y adelantar elecciones, hay un plan por debajo para viabilizar el retorno de Evo Morales y que eso genere un cambio de gobierno para que opten por otras medidas. Existe el riesgo de que esta falta de diálogo y solucionar estos conflictos son parte de una estrategia para convulsionar el país, tomando en cuenta el anuncio del alejamiento del vocero y las declaraciones del propio mandatario”, apuntó.

El sector en conflicto solicitó reunirse con el mandatario ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del gabinete ministerial. la semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, convocó a ese sector a una mesa de dialogo, pero esta fue rechazada porque no es un interlocutor válido.

Sin mediadores

Ante ese panorama, Bedregal dijo que el Gobierno no cuenta con figuras políticas que tengan la capacidad de dialogar con los sectores en conflicto porque carecen de dos factores: trayectoria política – social y no tienen formación técnica profesional en las áreas que desempeñan.

“El gabinete está formado por gente sin preparación, es un gabinete de baja calidad y no encontramos técnicos profesionales formados como para llevar adelante las responsabilidades de un ministro. Tampoco tienen trayectoria política destacada, no cumplen con esos requisitos, no encontramos a ningún ministro o ministra que sea un político destacado, con experiencia con la habilidad de manejar conflictos”, precisó.

Morales coincidió con ese punto de vista, acotó que entre estas autoridades con ese perfil se encuentra el vicepresidente David Choquehuanca que no tiene la capacidad de convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa para reencaminar las elecciones judiciales.

A la vez, mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, implicado en presuntos hechos de corrupción, que tampoco tiene la habilidad de unir a los bloques evistas y arcistas del MAS para viabilizar la aprobación de los proyectos de ley.

“El Gobierno tiene un alto grado de incapacidad, lamentablemente no tiene operadores políticos de gran trayectoria o representatividad. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa tenemos a Choquehuanca y tenemos a Huaytari que son incapaces de llevar a cabo una sesión para reencaminar las elecciones judiciales”, puntualizó.

Ambos entrevistados advirtieron que existe el riesgo de que los conflictos sociales, económicos y políticos en el país se agudicen ante la falta de capacidad por parte del Gobierno de solucionar esos problemas.