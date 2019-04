9 claves para entender el caso World Trade Center de La Paz

En las últimas semanas se desató un escándalo por el proyecto World Trade Center (WTC) que debía ser edificado en la Curva de Holguín. La concejala de SOL.bo, Cecilia Chacón, denunció presuntas irregularidades en esta iniciativa que involucran a su colega de partido, Fabián Siñani, y a la propia Alcaldía de La Paz

Pero ¿en qué consiste este caso? Página Siete recogió nueve claves para entender el mismo.

– ¿Qué es World Trade Center?

El World Trade Center (WTC) es un proyecto de construcción del edificio más alto de Bolivia. Gracias a la iniciativa privada, encabezada por el presidente del directorio de Toyosa, Edwin Saavedra, se proyectó que el inmueble tenga 50 pisos y sirva como un centro comercial, cuya inversión, sólo en la primera etapa, alcanzaría los 100 millones de dólares.

Un segundo edificio de 25 pisos acompañaría al primero destinado a oficinas. El proyecto también incluía un hotel y viviendas.

-¿Cuándo fue anunciado?

El 13 de diciembre de 2016, el concejal del MAS, Jorge Silva, anunció la construcción del proyecto que iba a estar ubicado entre la curva de Holguín y la avenida Los Leones. “Es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de los paceños”, dijo Silva en la oportunidad.

-¿Quién es Edwin Saavedra?

Es el empresario representante del directorio de Toyosa, con quien la Alcaldía de La Paz firmó el convenio para la edificación del WTC.

-¿Quién es Maricruz Medrano?

Maricruz Medrano es esposa del concejal Fabián Siñani y fue la apoderada legal de Saavedra para el trámite de aprobación del proyecto ante el Concejo Municipal, según la concejala Cecilia Chacón (SOL.bo), aunque Siñani niega esa situación.

Chacón, Siñani y Medrano. Foto: RRSS.

-¿Quién destapa el escándalo?

Más de dos años después de la presentación del WTC, la concejala Chacón denunció, con documentos en mano, irregularidades respecto al proyecto.

-¿Qué irregularidades hay?

Además de la presencia de Maricruz Medrano en las gestiones del proyecto, Chacón sostuvo que el convenio firmado entre Saavedra y la Alcaldía permitía al empresario construir hasta un máximo de 65 pisos, cuando en el área la altura máxima de construcción era de seis pisos.

También señaló que, de acuerdo con el convenio, se aprobaba la construcción en una superficie de hasta 354.264 m2, cuando la Carta Acuerdo Bipartito, sólo le permitía edificar hasta un máximo de 146 mil m2.

También denunció que el proyecto no tenía los estudios de impacto ambiental y no se acreditó el derecho propietario de Saavedra.

La concejala Cecilia Chacón.

Recientemente, Chacón también denunció que Saavedra era propietario de 33.716 m2 en la Curva de Holguín y no de 47.710 m2 “que le reconoció la gestión de Luis Revilla”.

– Posición de la Alcaldía

Cuatro días después de las denuncias de Chacón, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció que dejará sin efecto el convenio para evitar que el caso sea “utilizado con fines políticos”.

Según Revilla, el convenio era beneficioso para la ciudad, ya que cedía 4.500 m2 para una parada del bus PumaKatari, ampliaban la avenida Los Leones y las rotondas Zavaleta y Hernando Siles. Además aclaró que no había ni una planta aprobada.

Así mismo, la Alcaldía precisó que el trámite del convenio para el proyecto WTC lo realizó Boris Kuscevic, como gerente de proyecto, y no así la esposa del concejal Siñani.

Sobre las diferencias de superficie en los acuerdos de 2013 y 2017, el ejecutivo edil dijo que se debe a que en el convenio se establece una superficie de Área Máxima a Edificar de acuerdo con la norma vigente.

Sobre el derecho propietario de Saavedra, la Alcaldía explicó que de acuerdo con el Registro de Derechos Reales, el presidente de directorio de Toyosa es propietario de 47.710 m2 en la Curva de Holguín.

-¿Por qué se acusa al concejal Siñani?

Según Chacón, el proyecto se aprobó en el Concejo Municipal sin preguntas ni debate en sus tres estaciones, en menos de cinco minutos. Denunció que ella no fue parte de la sesión por modificaciones de agenda y en su ausencia se logró el quórum con presencia del concejal Siñani, quien no se excusó, pese a que su esposa patrocinaba a Saavedra, además votó para la aprobación del convenio, según Chacón.

-¿Es Siñani el único concejal involucrado?

No, dos concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) avalaron el convenio para el WTC: Jorge Silva y Mario Condori. “Yo asumo mi responsabilidad por la recomendación del informe (final), no de los otros informes técnicos legales que yo no lo hice ni los he visto”, respondió Silva, quien aclaró que el proyecto fue aprobado por los concejales de SOL.bo y que él presidió la sesión, pero no votó. Según Siñani, Chacón miente o dice verdades a medias en este caso.

Página Siete / María Carballo / La Paz

