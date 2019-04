Alcaldía cruceña agiliza licencia ambiental para el BTR

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra conoció este jueves las observaciones de la Gobernación cruceña respecto al trámite de la licencia ambiental para ejecutar el proyecto de los Buses de Transporte Rápido (BTR) en el primer anillo de la ciudad y de inmediato las subsanará conforme a norma, por lo que se espera que la licencia salga en 10 días.

Este jueves, en su rol de fiscalizadora, coordinadora y coadyuvante del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, liderado por el alcalde Percy Fernández, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, llegó hasta el edificio del Gobierno Departamental para consultar sobre las observaciones que se hicieron al trámite de la licencia ambiental para el proyecto y ejecución del BTR.

“El Gobernador Rubén Costas, Roly Aguilera y Cinthia Asín me recibieron y me explicaron respecto de las observaciones que debe subsanar el Gobierno Municipal para obtener la licencia ambiental. He informado a nuestro Alcalde y de inmediato se han corregido, por lo que este viernes las presentaremos para obtener la licencia ambiental, como corresponde”, dijo Sosa, al salir de la reunión.

La presidenta del órgano legislativo también descartó las versiones en sentido de que la Gobernación habría rechazado el pedido de la licencia ambiental, tal como lo aseguraron algunos medios de comunicación que más bien desinformaron a la población, por cuanto solo son algunas observaciones de forma.

“Querido vecino, querida vecina, lo que nuestro Alcalde quiere con este ansiado proyecto es otorgar un Sistema de Transporte Público acorde a las exigencias de ustedes, que sea seguro, que sea sostenible, que sea eco amigable, que sea integral”, agregó Sosa.

Como base fundamental para ejecutar el proyecto del BTR, Sosa informó que el Concejo Municipal en su Comisión Mixta aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Urbana Integral, Sostenible y Segura, mismo que será elevado al pleno del legislativo este viernes para su aprobación.

“Estamos trabajando por una Santa Cruz acorde a las necesidades de los 2 millones de habitantes”, cerró la presidenta.

El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, expresó su conformidad con el encuentro sostenido con la presidenta Sosa y se comprometió a llevar adelante las gestiones para viabilizar la licencia ambiental y dar luz verde al proyecto del BTR.

Fuente: ATB, La Estrella del Oriente