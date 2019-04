Apps Android para tener bajo control la manutención de tu coche

Para entrar en el tema que nos interesa sin tanto cuento, en este post te hablaremos sobre las diversas aplicaciones que puedes encontrar para mantener bajo la lupa el funcionamiento y mantenimiento de tu vehículo, recibir alertas sobre el cambio de aceite, examinar el funcionamiento de diversos componentes, entre otros. He aquí las mejores alternativas de Google Play.

Comenzamos con una de las aplicaciones más completas en el área. En Torque podrás ver en tiempo real lo que ocurre en tu coche a través de un adaptador, el cual una vez conectado, le dará acceso a tu dispositivo móvil para conocer diversos datos: los caballos de fuerza del coche, la temperatura de la transmisión, el estado de mantenimiento, etcétera.

Torque cuenta con una versión gratuita con buenas e interesantes funciones, pero también disponen de una versión paga, la cual cuenta con información más detallada y completa que te ahorrará un par de horas al mes.

Gracias a Drivvo, tienes el control de todos tus gastos en cargas de combustible y servicios de mantenimiento en la palma de tu mano. Drivvo te recordará que debes consentir a tu coche dándote sus respectivos datos para que estés al tanto de cuándo se le deberán realizar inspecciones como el cambio de aceite, entre otras.

Los usuarios que utilizan Drivvo han dejado su visto bueno en la Play Store comentando su excelente rendimiento para recordar revisiones, registros de kilómetros, cargas de combustible, cambio de líquidos, correas y algunos otros puntos.

aCar es una aplicación gratuita para Android en la que tienes la posibilidad de hacerle un extenso seguimiento a tu coche, motocicleta, moto de nieve, camión y hasta a tu propia bicicleta. Este control incluye cálculos de gasto de combustible, servicios de aceite de motor, filtro del aire, base de ubicación geográfica, entre otros. Además, posee un gran calendario de inspecciones el cual te dará fechas exactas para llevar a tu preciado medio de transporte al mecánico. De forma resumida, la app es muy completa, eficiente y fácil de utilizar, y puedes conseguirla gratis en la Play Store.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Fuelio. Esta app no presenta muchas cualidades y características distintas a las apps ya presentadas, pero sus excelentes resultados, su facilidad para emplearla y los buenos comentarios y reacciones de los usuarios la hacen una app que no puede perderse entrar en este listado.

En Fuelio puedes marcar y seguir tus gastos de combustible en los diferentes coches o vehículos que tengas registrados, ingresar gastos promedios, indicar los puntos en los que reabasteciste tu medio de transporte de combustible en Google Maps y unas cuantas cosas más que serán de gran utilidad para ti, sin mencionar que puedes guardar tus copias de seguridad en Google Drive para mantener tu información segura.

Fuente: wwwhatsnew.com