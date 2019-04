Así fue el reencuentro entre Luis Fonsi y Adamari López

Luis Fonsi y su ex esposa Adamari López, se reencontraron después de un buen tiempo en el programa que ella conduce que se llama “Un Nuevo Día” junto a Marco Antonio Regil.

Se dijo mucho sobre su separación y el rompimiento de su matrimonio ya que estuvo envuelto en infidelidad y maltrato psicológico. Olvidando todo eso, Adamari se mostró muy sonriente en el set y antes de presentar al cantante dijo lo siguiente: “Estamos felices y honrados porque la casa se llena de mucho talento boricua”.

Cuando lo presentó, Luis Fonsi entró muy feliz y al verla se dieron un fuerte abrazo. Esto generó una ola de comentarios tanto positivos como negativos. Mientras conversaban se animó a cantar sus temas más sonados como “Despacito” y su dúo con Demi Lovato, “Échame la culpa”.

De acuerdo con algunos medios internacionales, la ex pareja no puso ninguna condición para su reencuentro, esto demuestra el profesionalismo de ambos y el respeto. Recordemos que su relación terminó porque Adamari lo acusó de haberle sido infiel en innumerables ocasiones y de abandonarla cuando ella sufrió de cáncer de mama.

En una entrevista que dio en el programa “Al Rojo Vivo”, dijo lo siguiente: “Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir”.

Continuó contando cómo fue que cambió su vida con el cáncer ya que esta enfermedad avanza rápidamente: “Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”.

