CALIENTES

La doble fecha disputada en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz dejó más que dos resultados deportivos, en la previa, durante y después del partido los dirigentes jugaron uno aparte y no precisamente entre los rivales de turno sino entre Oriente Petrolero y Destroyers.

El presidente refinero, Yimy Montaño, dijo que el vicepresidente de la División Profesional Robert Blanco, le hace daño el fútbol y este le respondió que debería dejar su cargo.

Jimmy Montaño dijo que sufrieron de un “manoseo y exceso de autoridad” para sacar ventaja. “Los de la comisión técnica son más brutos (…)”, dijo Montaño a los medios cruceños. Además, indicó que cree que la presencia de Blanco en el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol no es buena para el progreso del balompié nacional

Robert Blanco también habló y calificó absurdas las declaraciones de Montaño, pues indicó que el directivo verdolaga no tiene palabra. “Nosotros teníamos que haber jugado en el Tahuichi, ellos tenían que hacerlo en Warnes. Destroyers no es pordiosero, no estamos para recibir migajas”, remarcó el dirigente nacional, que hasta hace poco dirigía al club cuchuqui. F:diez





Fuente: Ayyy Don Este