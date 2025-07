Cristian Castro: el cantante que desafía la adultez con su biberón y proyecto innovador

El cantante mexicano Cristian Castro ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento al revelar que disfruta beber leche de biberón, un hábito poco convencional para un adulto que ha mantenido con orgullo y sin tapujos. Esta confesión ha sido respaldada por la periodista Shanik Berman, quien defendió la práctica y compartió su propia experiencia con el uso de biberón en la adultez.

Desde 2018, cuando su exesposa Gabriela Bo destapó que Cristian pedía un biberón de leche cada noche, el cantante no ha dejado de hablar del tema con naturalidad, explicando que para él es una fuente de confort y nostalgia. “Sigo siendo chico, no me gusta crecer”, afirmó, justificando su postura como un modo de preservar su esencia infantil.

Shanik Berman, durante una entrevista en Faisy Nights, explicó que ella también ha recurrido al biberón y lo considera reconfortante, una manera de regresar a la sensación de cuidado materno. Esta defensa ha generado un debate interesante sobre las costumbres poco convencionales en la vida adulta y la búsqueda de bienestar emocional.

Además, Cristian Castro sorprendió al anunciar que trabaja en una línea de biberones para adultos, una iniciativa que pretende ofrecer comodidad y estilo a quienes comparten este gusto. Su propuesta va más allá de una excentricidad; es una declaración de autenticidad y un llamado a aceptar las peculiaridades personales sin prejuicios.