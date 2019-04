Caso Rózsa: el juicio con más horas de audiencia espera un fallo de la CIDH

“Indica que, pese a que sus captores le cubrieron la cabeza con una camiseta celeste, pudo ver que junto a él estaban de rodillas Mario Tadic y Michael Dwyer. Tadic y Toasó relatan que fueron subidos a un avión y que en ese ínterin escucharon un disparo. Toasó refiere que se estremeció al arribar a La Paz y darse cuenta de que únicamente habían llegado él y Tadic”, dice el documento.

La parte demandante manifiesta que Toasó denunció estos hechos ante una comisión parlamentaria de la Cámara de Diputados y ante las autoridades judiciales. Ninguna abrió una investigación.

La privación de libertad preventiva de los exunionistas Guedes y Mendoza es otra de las vulneraciones observadas en el informe de admisibilidad. En este caso indica que hay una violación al debido proceso.

“En sus alegatos sobre este último punto el Estado dice que el proceso aún esta en pie y no ha acabado y no se llegó a una sentencia, por lo que aún no se ha agotado el derecho interno, uno de los requisitos para la admisibilidad. Cuando presenté la petición lo hice bajo la acepción de que no es posible agotar el derecho interno porque en Bolivia no existe el Estado de Derecho, algo que debía probar y lo hice”, manifestó Prado al referirse a la modificación al proceso penal que dice que los plazos máximos para la detención preventiva no aplica en caso de delitos contra el Estado y terrorismo.

Juicio con más horas de audiencia

Gary Prado, abogado defensor de seis de los 12 procesados, señala que este es el juicio que más horas de audiencia tiene. También es el que presenta más dilaciones que podrían extenderlo otros dos años y medio como mínimo.

“A diferencia de otros juicios donde hay una o dos horas de audiencia en el montado Caso Terrorismo tenemos audiencias de una semana por medio que se realizan mañana y tarde, y pese a ello no se avanza. Estamos año y medio leyendo centenares de extractos de todos los números que se contactaron al teléfono de Rózsa desde tres meses antes de que llegar al país hasta tres meses después que murió”,

Manifestó que el proceso se encuentra en la lectura de pruebas documentales de cargo y que al final de esta fase que se leerán las pruebas de descargo. Luego se presentarán pruebas y pericias para dar paso a los alegatos finales.

10 años del caso Rózsa

Tras 10 años de lo hechos del Hotel Las Américas persisten las dudas sobre lo que realmente ocurrió la madrugada del 16 de abril de 2009 en pleno centro de la ciudad.

2009 El 15 de abril hubo una explosión en la casa del cardenal Julio Terrazas que el Gobierno asegura fue perpetrado por Eduardo Rózsa. Presuntamente preparaba un alzamiento armado junto a otros cuatro extranjeros.

16 de abril, al promediar las 3:30 un grupo de la UTARC intervino el Hotel Las Américas. El gobierno informó que se procedió al operativo porque informes de inteligencia evidenciaron que ahí se alojaba el grupo terrorista.

3 Fueron los decesos que se produjeron supuestamente por un tiroteo que duró al rededor de 30 minutos. Informes periciales señalan que no hubo enfrentamiento y que las víctimas fueron asesinadas. Las cámaras del hotel fueron desactivadas.

6:30 del 16 de abril Tádic y Toasó, sobrevivientes del operativo, llegan a la Fiscalía de La Paz. El entonces fiscal Marcelo Soza hace la acusación por el atentado a la casa del cardenal.

29 de abril. Guedes y Mendoza fueron interceptados en Santa Cruz y trasladados hasta La Paz. Les vendaron los ojos con cinta adhesiva y cartón y los enmanillaron. Denunciaron tortura pero nunca se investigó los abusos cometidos.

5 de mayo el dueño del hotel señala que ninguno de los extranjeros dejó su habitación la noche del atentado al cardenal. Un sereno afirmó que los autores fueron tres hombres y una mujer. Hasta hoy no se sabe su paradero.