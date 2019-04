COB analiza hasta un 15% de alza salarial y Gobierno espera el PIB

Mañana, en Tarija, los obreros definirán su pliego petitorio donde incluirán su propuesta de ajuste salarial. Los empleadores esperan que el Gobierno considere en su análisis la productividad de las empresas

Miguel Á. Melendres / Agencias

Desde mañana, la dirigencia laboral aglutinada en la Central Obrera Boliviana (COB) empezará a debatir el porcentaje de incremento salarial que, según el sector, debería pagarse a los trabajadores desde el 1 de mayo, con su respectivo retroactivo a enero. Los sectores más grandes ya plantearon entre un 8% y un 15%. La clase patronal no ve que el alza pueda ser mayor a un 2%, un poco más del índice de inflación de 2018 (1,51%). Entre tanto, el Gobierno espera las cifras oficiales del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el pedido formal de la COB para analizar el tema.

“Los sectores más grandes, como los mineros, plantean el 15%; los fabriles, un 12%; los constructores, un 8%. Como en la gestión pasada, para determinar el alza salarial se tomará en cuenta el aumento de 2018 (5,5%) y la inflación acumulada, que llegó al 1,51%. En base a la reposición de la pérdida del valor adquisitivo, vamos a plantear el incremento salarial”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Los fabriles de La Paz, inclusive, llegaron a manifestar públicamente un pedido de incremento del 20%. La medida fue inmediatamente rechazada por los micro y pequeños empresarios (mypes) que calificaron como ‘exagerada’ la propuesta y argumentan que su sector apenas creció un 2%.

A la espera del PIB

Sobre el tema salarial, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que se encuentra a la espera del informe del PIB 2018 para empezar a negociar el alza salarial con el ente matriz de los trabajadores.

“Estamos esperando un dato importante para tomar una determinación, que es el PIB de cierre del año pasado; esto saldrá en las próximas semanas. Con ese dato vamos a definir cómo ha ido la economía el año pasado, por sectores, por departamento y, adicionalmente, nos permite hacer cálculos de productividad, no solo la productividad laboral, sino la productividad de capital. No me animaría a dar una cifra sin antes ver estos números”, dijo ayer Arce en una entrevista televisiva.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Milton Gómez, consideró que el análisis del incremento salarial 2019 empezará en el Gobierno “una vez se reciba la petición de los compañeros trabajadores”.

“Por la experiencia, lo hemos discutido siempre una vez que conocemos de manera oficial el pliego de peticiones de nuestra COB. La COB hará su ampliado en Tarija y después de eso, nos harán conocer su petición formal como se hace siempre”, dijo, sin atreverse a adelantar un porcentaje de alza “por respeto al país”.

Sobre la productividad

En tanto que los empleadores tienen otra perspectiva de análisis y apuestan por observar el grado de productividad de cada uno de los sectores, para proponer un porcentaje de incremento.

“Creemos que es justo y corresponde devolver en los salarios el poder adquisitivo que se pierde por la inflación. Pero por encima de aquello, tiene que haber un incremento de la productividad y es en función de ella que se tiene que manejar cualquier incremento adicional”, manifestó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery.

Más adelante, añadió que en momentos por los que estamos pasando, “no podemos salirnos de un reajuste salarial en base a la inflación”.

22.891 FIRMAS PAGARON EL DOBLE AGUINALDODe acuerdo con el primer análisis que realizó el Gobierno, de un total de 23.000 empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), 22.891 cumplieron con el pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo.

“Estamos esperando que presenten las planillas respectivas para que sepamos el dato oficial de empresas que han cumplido con este pago del segundo aguinaldo”, manifestó el ministro de Trabajo, Milton Gómez.

La autoridad destacó el alto porcentaje de cumplimiento empresarial, quien señaló que se debe al mejoramiento de la economía boliviana. Gómez descartó que las empresas estén en peligro de cierre por efectos del pago de este beneficio. / MAM

