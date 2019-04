Cristhian Machado: “Si me tengo que quedar sin jugar, lo haré”

El volante de Royal Pari tiene un plazo de 30 días para pagar 100.000 dólares a Wilstermann por el cumplimiento de contrato, según señala el fallo del Tribunal de Resolución de Disputas de la FBF

“Si me tengo que quedar sin jugar, lo haré”, así de claro fue el volante de Royal Pari, Cristhian Machado, después de conocer el fallo en su contra del Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol. El documento ordena que el futbolista debe pagar $us 100.000 por el incumplimiento de contrato que sostenía con Wilstermann, en 30 días calendario.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Machado habló con los medios en Santa Cruz y aseguró que intentó negociar con el presidente del club aviador, Gróver Vargas, a su retorno después de haber militado en el New England Revolution, pero nunca llegaron a un acuerdo en el tema salarial. Según el futbolista, le pretendían pagar hasta menos del 50% de lo que percibía en su última estadía en el rojo.

“No voy a jugar solo para pagar una supuesta deuda, si yo no tengo contrato con Wilstermann. Uno no gana millones (…)”, enfatizó el volante cochabambino, que de no cumplir con el pago o llegar a un acuerdo con la institución aviadora será suspendido de toda competición y el equipo inmobiliario se quedaría con un jugador menos en su plantilla.

Los pasos a seguir

El representante de Machado, Rodrigo Osorio, indicó que se están analizando con abogados y con Fabol cómo pueden revertir esta situación. “Hemos pasado una semana difícil con Cristhian, el jugador boliviano está tan desprotegido”, dijo a DIEZ el empresario. Agregó que el jugador no tiene para pagar esa cifra.

¿Qué dice Wilstermann? El vicepresidente de la institución aviadora, Renán Quiroga, indicó que si “ya hay un fallo del TRD se tiene que cumplir”, así como cuando los futbolistas los demandan. Además, dijo que los futbolistas siempre quedan como los “pobrecitos”; sin embargo, ganan mucho dinero.

Sobre la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo de vinculación para pagar el monto estipulado, Quiroga no la descartó porque aseguran que no están cerrados a ninguna negociación, pero que por el momento esperan que se cumpla con lo que decidió el TRD.

Fuente: diez.bo