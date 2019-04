El drama que sufre la gimnasta que se rompió las dos piernas en plena competencia

“Estar viviendo este momento y haber sentido cómo mis rodillas se doblaron de esa manera es suficiente dolor para mí. Pero además, tener que continuar viendo los videos y sentir como las personas lo utilizan para el entretenimiento no me gusta. No quiero que se diviertan con mi video. Y ni mi familia y compañeras necesitan seguir viendo la manera que me lesioné una y otra vez”, declaró Samantha Cerio.