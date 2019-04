El nuevo Kennedy: presume de cuerpazo, ha heredado el ‘charme’ de su tío y… ¿tuvo flechazo con Kendall Jenner?

El 16 de julio de 1999, los Kennedy perdían al principal depositario de las esperanzas de continuación de la dinastía más famosa de Estados Unidos. John John Kennedy, el hijo de JFK y Jackie, fallecía con 39 años en un accidente de avión junto a su mujer, Carolyn Bessette, y su cuñada. Veinte años después de aquella enésima demostración de la maldición de los Kennedy, sin embargo, la naturaleza ha sido generosa con el único nieto varón de JFK. Jack Schlossberg, el hijo pequeño de Caroline, no solo parece decidido a continuar los pasos de su abuelo en política, sino que a sus 26 años guarda un gran parecido con John John.

Mucho menos popular aún que su tío, existen sin embargo motivos de peso para considerarlo su heredero plausible. El último tiene que ver con su flechazo con el miembro de la otra familia más famosa de Estados Unidos.

Según el reportaje que el nuevo número de la revista Vogue le dedica a Kim Kardashian, esta una vez oyó contar que “el guapísimo hijo de de Caroline Kennedy tenía un flechazo con su hermanastra pequeña, Kendall Jenner”. Los ojos de Kim, asegura la misma información, hicieron chiribitas ante la posibilidad de cruzar su apellido con la otra letra K más famosa del mundo. La joven modelo, sin embargo, sale en estos momentos con el jugador de baloncesto de la NBA Ben Simmons, pero no es mal augurio para las crónicas de sociedad que al nieto de JFK y Jackie no le asusten las novias ultrafamosas. Recordemos, de paso, que su primo Conor Kennedy, hijo de Robert Kennedy Jr., salió un tiempo con la cantante Taylor Swift. El supuesto affaire de su abuelo con la mujer más famosa del mundo, Marilyn Monroe, no hace falta ni mencionarlo, ni tampoco los rumores que relacionaron a John John con Madonna o Diana de Gales.