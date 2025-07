El calvario de Dunn no termina: La alcaldía alteña interpone un recurso para frenar la solvencia fiscal del economista

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La alcaldía de El Alto cuestiona la entrega de la solvencia fiscal a Dunn. Foto: Red Uno

eju.tv

Recurso de reposición de la alcaldía alteña frena solvencia fiscal de Jaime Dunn. Tuto tiene un techo que no lo ha podido superar y Samuel se mostró como empresario y no como político. Bolivia registra un déficit comercial de más de $us 577 millones entre enero y mayo de este año, según el INE. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Recurso de reposición de la alcaldía alteña frena solvencia fiscal de Jaime Dunn

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los abogados del Gobierno Municipal de El Alto interpusieron el recurso de Reposición, bajo alternativa de apelación en contra del Auto Interlocutorio Nº 22/2025, emitido por el Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad, el cual frena la emisión de la solvencia fiscal a favor del precandidato a la Presidencia, Jaime Guillermo Dunn de Ávila por parte de la Contraloría General del Estado. Este recurso judicial objeta la determinación del Juzgado Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, porque este Auto Interlocutorio no fue puesto en conocimiento del municipio y no se esperó el vencimiento de los plazos procesales. “El Gobierno Municipal de El Alto no consintió expresa ni tácitamente la resolución ahora objeto de reposición, para que su autoridad de manera oficiosa dio curso a los oficios judiciales que posterior fueron remitidos y presentados ante oficinas de la Contraloría General del Estado, teniendo en cuenta que el presente proceso aún se encuentra en trámite”, señala el memorial.

– ¿Quién ganó, quién perdió en el debate presidencial? El análisis sin sesgos de Guillermo Bretel

A diferencia de las tradicionales lecturas que declaran a ganadores y perdedores tras un debate electoral, el politólogo Guillermo Bretel ofreció un enfoque distinto sobre el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto. A su juicio, ningún candidato ganó realmente, ya que todos se limitaron a hablarle a su propio nicho de votantes y el evento careció de confrontación real de ideas. “Cuando uno analiza desde la ciencia política un debate, tiene que pensar en los nichos de votantes a los que los candidatos apelan. La gente vota por intereses, por valores, por convicciones o por ideología, y eso fue lo que vimos reflejado”, explicó Bretel en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Según el analista, el debate dejó la sensación de ser más una presentación medida que un verdadero intercambio de propuestas. “Cuando intentaron perfilarse, lo hicieron de forma relativamente cordial, lo que es bueno para la democracia, pero no ayuda a que el electorado diferencie claramente entre proyectos de país”, afirmó.

– Tuto tiene un techo que no lo ha podido superar y Samuel se mostró como empresario y no como político

En su análisis del primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto, el analista político, Guido Añez, evaluó el desempeño de los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, destacando fortalezas técnicas, pero también limitaciones estratégicas y de posicionamiento político. Para Añez, Tuto Quiroga enfrenta un techo electoral que no ha podido superar desde hace dos décadas. “Tuto es una persona que tiene un techo en política. Su mejor performance fue en 2005, cuando alcanzó el 29% de los votos. Desde entonces ha participado en varias elecciones y no ha podido superar ese porcentaje”, explicó en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El analista subrayó que Quiroga concentró su campaña en Santa Cruz, pero sin lograr una posición dominante ni en ese departamento. “Concentró su campaña en Santa Cruz, pero no alcanzó el primer lugar allí. Además, su candidato a la vicepresidencia no contribuyó significativamente a captar votos o a generar impacto a nivel nacional”, añadió.

– Samuel: El primero no le pregunta al segundo (Tuto)

El periodista José Pomacusi cuestionó al candidato presidencial Samuel Doria Medina por no haber aprovechado la oportunidad de preguntarle directamente a Jorge Tuto Quiroga, durante el primer debate presidencial realizado el pasado fin de semana en la Red Uno, si respaldaba las declaraciones en su contra de Tomás Monasterio. Ante esta observación, Doria Medina respondió: «El primero no pregunta al segundo». Durante el debate, el representante de la Alianza Unidad prefirió dirigir sus preguntas al candidato del MAS, Eduardo del Castillo. Ante esto, Pomacusi le consultó si en un próximo debate tampoco interpelará a Tuto Quiroga. «No, yo tengo esa restricción, de que al que le pregunto le doy importancia, por eso tengo que preguntar al que menos importancia tiene» aseveró el candidato de Alianza Unidad. Samuel se perfila como el favorito para ganar las elecciones generales según las encuestas ya presentadas, pese a que se mantiene con una corta diferencia, del segundo lugar que lo ocupa Tuto Quiroga.

– Si fuera Andrónico, hubiera preferido estar en casa, la entrevista fue terrible, asegura Bretel

El politólogo Guillermo Bretel fue contundente al evaluar la decisión del candidato presidencial Andrónico Rodríguez de no participar en el primer debate entre presidenciables. A criterio del analista, su ausencia fue un “acierto estratégico”, considerando la débil actuación que tuvo durante una entrevista transmitida el mismo día. “Creo que, si yo fuera Andrónico, hubiera preferido quedarme en casa, porque la entrevista que dio fue terrible”, señaló Bretel. A su juicio, el senador y candidato del MAS mostró una alarmante falta de preparación, pues “no pudo salir de las cuatro oraciones que tiene aprendidas y se desinfló totalmente”. Bretel explicó en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que Andrónico fue incapaz de articular respuestas claras ante preguntas clave sobre política pública, economía y gobernabilidad. “A tres preguntas seguidas respondió ‘ya veremos’, o ‘decidiremos en conjunto’, y se quedó sin ninguna posición política sólida. Eso es muy preocupante en un candidato presidencial”, alertó el politólogo.

– El premio del cinismo se lo llevó Del Castillo, según Guido Añez

El analista político Guido Añez, lanzó duras críticas contra la participación de Eduardo del Castillo, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), en el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 17 de agosto, pues intentó desligarse de su pasado reciente como ministro de Gobierno del actual presidente Luis Arce, lo cual calificó como un acto de “cinismo político”. “Estoy totalmente claro: el premio del cinismo se lo llevó Eduardo del Castillo. Habló como si no hubiera sido parte de este gobierno, como si no hubiera estado cinco años en el ejecutivo”, afirmó Añez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Durante el debate, Del Castillo presentó propuestas de reforma en materia de seguridad, justicia y lucha contra el narcotráfico. No obstante, Añez cuestionó la legitimidad de estas propuestas al recordar que el candidato fue parte del gabinete de Luis Arce desde el inicio de su gestión. “Estaba hablando de las cosas que deberían hacerse, pero que no hizo» dijo.

– “Esos muertos no existieron”, dice Aguilera sobre fallecidos denunciados por evistas

Este lunes, se desarrolló en Potosí una ceremonia de condecoración a los policías que participaron en los operativos de desbloqueo de carreteras que se realizó en junio. En el acto el viceministro Jhonny Aguilera se refirió a los fallecidos denunciados por evistas. “Esos muertos nunca existieron, se ha manipulado imágenes, se han creado (cuentas) face, se han difundido noticias falsas”, dijo la autoridad. Aguilera emitió un discurso en el acto de reconocimiento a policías que fueron emboscados en Llallagua por sectores evistas. “Hoy recordamos con dolor, pero también con orgullo a nuestros muertos y heridos que merecen nuestra gratitud y un reconocimiento eterno, han caído defendido la paz, la democracia”, dijo. Además, la autoridad señaló que este tipo de movilizaciones violentas tienen “intereses oscuros que quieren ver Bolivia dividida, enfrentada”. Los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, además del sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, además de un civil murieron de manera violenta.

Entre enero y mayo del presente año, Bolivia registra un déficit comercial acumulado de $us 577,6 millones, periodo en el que las importaciones del país fueron mayores que las exportaciones, de acuerdo con el reporte de comercio exterior de Instituto Nacional de Estadística (INE). En este periodo de tiempo, las exportaciones alcanzaron los $us 3.320 millones en términos de valor, pero lo cifra de importaciones fue mayor con un registro de $us 3.897,6 millones, según el informe de la entidad estatal. Además, entre enero y mayo de 2025, las exportaciones nacionales también reflejan una tendencia a la baja, si se toma en cuenta que en el mismo periodo de la gestión anterior se registró un total de $us 3.497,1 millones. Pese a este escenario, el director del INE, Humberto Arandia, después de 7 meses de registros de cifras negativas, el desempeño de la balanza comercial en el mes de mayo de 2025 fue positivo en $us 13,4 millones, considerando que esto “implica la mayor disponibilidad de divisas” y, por ende, “el tipo de cambio (paralelo) debería bajar en el mercado”.

– Arandia: tipo de cambio del dólar paralelo debía bajar, tras el saldo comercial positivo a mayo

Luego que se registró un superávit de la balanza comercial a mayo de este año, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, consideró este lunes que el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo debía bajar. “Implica la mayor disponibilidad de divisas en nuestra economía, con lo cual se podría afirmar que con esa mayor disponibilidad el tipo de cambio debería bajar en el mercado paralelo”, aseguró Arandia, en conferencia de prensa. Actualmente, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo en 15.02 para la venta y 15,16 para la compra, según el portal especializado dolarboliviahoy.com. Estas cifras representan una disminución en comparación con el cierre del viernes, cuando el dólar paralelo se ubicaba en 15.13 para la venta y (15.17) para la compra. Entre tanto, el superávit comercial a mayo de 2025 registró $us 13 millones. Las exportaciones alcanzaron $us 759 millones y las importaciones sumaron $us 746 millones. Sin embargo, el director del INE indicó que es muy difícil afirmar cuánto podría bajar el dólar.

– ¡No incluyeron a Bolivia! Brasil creará la vía transoceánica para unir al Atlántico con el Pacífico

Este lunes, durante el La XVII Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y sus nuevos miembros) Brasil anunció la creación de una vía transoceánica que conectará el Atlántico con el Pacífico en Sudamérica donde se excluye de este beneficio a Bolivia, Argentina Paraguay y Chile. El corredor logístico unirá Río de Janeiro con el Puerto de Chancay, en Perú. Un borrador de declaración adelantado ayer indica que la cumbre está llamada a rechazar los aranceles unilaterales y el proteccionismo de Donald Trump, pese a que sus miembros no nombran directamente al presidente estadounidense. El presidente Luis Arce, quien también participó del encuentro de los BRICS, sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de Rusia, India, Irán, Cuba en las que se reafirmó el fortalecimiento de la cooperación y el comercio exterior. “Primero el tema de comercio exterior, hablar de nuevos productos para que Bolivia se inserte en el mercado internacional, están abiertas las posibilidades”, afirmó Arce.