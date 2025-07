Arandia: tipo de cambio del dólar paralelo debía bajar, tras el saldo comercial positivo a mayo

Luego que se registró un superávit de la balanza comercial a mayo de este año, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, consideró este lunes que el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo debía bajar.

“Implica la mayor disponibilidad de divisas en nuestra economía, con lo cual se podría afirmar que con esa mayor disponibilidad el tipo de cambio debería bajar en el mercado paralelo”, aseguró Arandia, en conferencia de prensa.

Actualmente, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo en 15.02 para la venta y 15,16 para la compra, según el portal especializado dolarboliviahoy.com.

Estas cifras representan una disminución en comparación con el cierre del pasado viernes, cuando el dólar paralelo se ubicaba en 15.13 para la venta y (15.17) para la compra.

Entre tanto, el superávit comercial a mayo de 2025 registró $us 13 millones. Las exportaciones alcanzaron $us 759 millones y las importaciones sumaron $us 746 millones.

Sin embargo, el director del INE indicó que es muy difícil afirmar cuánto podría bajar el dólar, puesto que se encuentra sujeto a componentes especulativos que a propios fundamentos macroeconómicos.

“Empero por el lado de los fundamentos macroeconómicos en este caso que es la oferta de divisas, con este saldo de balanza comercial positivo tendría que bajar por definición la cotización en el mercado paralelo”, enfatizó Arandia.